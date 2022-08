"Bettina Heinen-Ayech Foundation - Stiftung für Kunst, Kultur und internationalen Dialog" übernimmt die Arbeit des "Freundeskreises Erwin Bowien e.V."

Mit großer Freude dürfen wir Ihnen heute die Übertragung der Aufgaben und Aktivitäten des Freundeskreises Erwin Bowien e. V. auf die „Bettina Heinen–Ayech Foundation – Stiftung für Kunst, Kultur und internationalen Dialog“ bekannt geben. Satzungsgemäß wurden alle Ziele des Freundeskreises umgesetzt. Folgerichtig gehen die Aufgaben an die Stiftung über, da diese sich nicht nur um das Werk von Bowien kümmert, sondern darüber hinaus auch um das Wirken seiner Schüler und der von ihm ins Leben gerufenen Künstlerkolonie.Die Bettina Heinen–Ayech Foundation, gegründet nach dem Tod der bedeutenden Malerin Bettina Heinen-Ayech, ist eine gemeinnützige Stiftung, die sich dem weltumspannenden Vermächtnis der Protagonisten der Künstlerkolonie des „Schwarzen Hauses“ in Solingen verschrieben hat. Hauptziel der Stiftung ist, das künstlerische Schaffen der Protagonisten der Künstlerkolonie, Bettina Heinen-Ayech, Erwin Bowien, Hanns Heinen, Amud Uwe Millies und Erna Heinen-Steinhoff für zukünftige Generationen zu erhalten und zu präsentieren sowie das Anliegen der Künstler zu erfüllen, den internationalen Dialog der Völker und Kulturen über das Medium Kunst voranzutreiben und zu fördern. Der Stiftung ist es eine große Ehre, die Arbeit des Freundeskreises Erwin Bowien e. V. fortzusetzen und mit dem Wirken der weiteren Protagonisten der Künstlerkolonie zu vernetzen. Mehr über die Bettina Heinen–Ayech Foundation, ihren Stiftungszweck und Satzung sowie über die Stiftungsarbeit finden Sie unter: www.bettina-heinen-ayech-foundation.com Die Gründung des Freundeskreises Erwin Bowien e. V. vollzog sich am 2. Oktober 1976 im alten Deutschen Klingenmuseum in Solingen, dem heutigen Ort des Kunstmuseums Solingen. Die Stadt Solingen hatte eine zentrale Bedeutung im Leben des Künstlers und Schriftstellers Erwin Bowien inne, da er dort 1945 die Künstlerkolonie das „Schwarze Haus“ ins Leben rief.Der damalige Gründungsakt wurde von der Solinger Zeitung mit den Worten „Freunde über den Tod hinaus gefunden“ kommentiert. Seit 1976 setzte sich der Freundeskreis Erwin Bowien e. V. für das Lebenswerk Erwin Bowiens ein. Es entsprach dem Wunsch des Vereins, Bowiens Wirken im Bewusstsein der Öffentlichkeit dauerhaft wach zu halten. Dieser Wunsch sollte dank des Engagements zahlreicher Persönlichkeiten wie z. B. des schweizer Kunstmäzens Dr. Eduard M. Fallet - Von Castelberg sowie Bowiens Meisterschülerin Bettina Heinen-Ayech in Erfüllung gehen. So entwickelten sich rege Aktivitäten und die Bilanz listet diverse Erfolge auf: ein jährliches Mitteilungsblatt, an die dreißig Ausstellungen, die Erstellung des Werkkatalogs, die Publikation der Memoiren sowie eine Monografie über den Künstler.Bowien war ein wahrer Europäer vor der Zeit. Der Verein spiegelte diese Geisteshaltung wider, von Algerien bis nach Norwegen, an allen Schaffensorten, hat der Verein Mitglieder. Der Freundeskreis Erwin Bowien e. V. verstand sich als der Hüter von Erwin Bowiens Erbe.An dieser Stelle möchten wir und für die erfolgreiche Arbeit und das gelungene Wirken des Freundeskreises Erwin Bowien e. V. besonders bedanken und laden alle Freunde und Mitglieder ein, diese Aufgabe im Freundeskreis der Bettina Heinen–Ayech Foundation fortzusetzen. Hierzu heißen wir Sie herzlich willkommen.