Artnet: Hauptversammlung 2024 am 27 Februar 2025, vergrößerter Aufsichtsrat und neue renommierte Aufsichtsratskandidaten

Artnet AG (nachvolgend auch ‘Gesellschaft’), der führende Online-Marktplatz und Informationsanbieter für den Kunstmarkt, wird in Kürze die Einladung zur verschobenen Hauptversammlung 2024 veröffentlicht. Die Hauptversammlung soll am 27. Februar 2025 stattfinden.In der Hauptversammlung soll unter anderem die Wahl eines neuen, außerordentlich qualifizierten und dynamischen Aufsichtsratsgremium vorgeschlagen werden, um die Governance-Struktur zu stärken, das Wachstum des Unternehmens weiter voranzutreiben und Artnets Position als Marktführer in der Kunstbranche weiter zu festigen. Hierzu soll vorgeschlagen werden, den Aufsichtsrat der Gesellschaft von derzeit drei auf künftig fünf Mitglieder zu vergrössern. Jedes der vorgeschlagenen Mitglieder bringt eine Fülle an Erfahrung und eine einzigartige Perspektive mit.Die neuen Kandidaten für den Aufsichtsrat sindDer Vorschlag des neu zusammengesetzten Aufsichtsrats reflektiert die Aktionärsstruktur der Gesellschaft angemessen: Mit ihr werden künftig die beiden größten Anteilseigner der Gesellschaft vertreten sein. Die vorgeschlagene Erweiterung des Aufsichtsrats auf fünf Mitglieder bietet Artnet robuste Unterstützung für die Zukunft und gewährleistet gleichzeitig eine effiziente Governance-Struktur.Die Tagesordnung der Hauptversammlung wird auch die Abstimmung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals in Höhe von bis zu 20% des Grundkapitals der Gesellschaft umfassen. Das genehmigte Kapital soll die flexible Aufnahme von Liquidität ermöglichen, um in geeigneten Situation die Technologieentwicklung zu beschleunigen und die Marktreichweite zu erweitern. Dies soll das Unternehmen für ein verstärktes Wachstum und eine gesteigerte Rentabilität positionieren.In der Hauptversammlung soll zudem die Wahl eines neuen Prüfers für die Abschlussprüfung des Geschäftsjahres 2024 vorgeschlagen werden, nachdem der bisherige Abschlussprüfer mitgeteilt hatte, für eine weitere Prüfung nicht zur Verfügung zu stehen.Die Einladung zur Hauptversammlung mit der Tagesordnung und den konkreten Beschlussvorschlägen der Verwaltung wird in den kommenden Tagen im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht werden.Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2023 ist hier verfügbar. Für weitere Nachrichten und Veröffentlichungen zu Investor Relations klicken Sie bitte hier. Frédéric Jousset ist ein französischer Unternehmer und Philanthrop. Er gründete im Jahr 2000 Webhelp und verkaufte es 2023 mit einer Bewertung von 4,8 Milliarden US-Dollar an Concentrix. Im Jahr 2019 rief er die Stiftung Art Explora ins Leben, um Kunst einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Im selben Jahr gründete er ArtNova, einen mit 100 Millionen Euro ausgestatteten Fonds zur Unterstützung des kulturellen Ökosystems mit besonderem Schwerpunkt auf Kunsttechnologie. Jousset ist zudem Mäzen des Musée du Louvre in Paris.Sophie Neuendorf ist Vizepräsidentin der Artnet AG und Mitglied des Aufsichtsrats der Galerie Neuendorf AG. Die Galerie Neuendorf AG ist mit knapp 27% eine von den zwei größten Aktionärinnen der artnet AG.Neuendorf ist zertifizierte Aufsichts- und Beirätin und verfügt über zusätzliche Zertifikate in den Bereichen ESG-Berichterstattung und Finanzwesen von der renommierten Universität Oxford. Mit mehr als 12 Jahren Erfahrung im Kunstmarkt liegen ihre Schwerpunkte im Online-Kunsthandel, Kunst als Anlageklasse und datengestützten Entscheidungsprozessen. Sophie ist Professorin an der IE Universität in Madrid sowie Gastprofessorin an der Bocconi Universität in Mailand, wo sie über die Entwicklung der Kunst als Anlageklasse unterrichtet. Zuletzt hat sie Artnets ESG-Richtlinien und den ESG-Bericht entwickelt und treibt die Einführung nachhaltiger Geschäftspraktiken in der Kunstbranche voran.Rüdiger K. Weng ist Gründer und CEO der Weng Fine Art AG sowie Präsident des Verwaltungsrats der ArtXX AG. Die Weng Fine Art AG ( www.wengfineart.com ), mit Sitz in Krefeld und Standorten in Monheim am Rhein und Zug (Schweiz), ist ein führendes international tätiges Kunsthandelsunternehmen. Das inhabergeführte Unternehmen kombiniert mehr als 20 Jahre Erfahrung im Kunstmarkt mit umfassendem wirtschaftlichem Know-how.Lawrence Benenson ist Principal und Mitglied des Investmentausschusses von Benenson Capital Partners. Er ist maßgeblich an der Entwicklung und Umsetzung der Investitionsstrategien sowie an der kurz- und langfristigen Planung des Unternehmens beteiligt. Als begeisterter Kunstliebhaber sitzt er in den Aufsichtsräten des Museum of Modern Art (MoMA), des Museum for African Art, des Center for Arts in Education, des American Folk Art Museum, des ART/OMI International Arts Center, der Al Hirschfeld Foundation und der Ad Reinhardt Foundation, um nur einige zu nennen.Roy Israel ist Gründer sowie ehemaliger Präsident und CEO von NAM (National Arbitration and Mediation) mit Sitz in New York. NAM betreut über 10.000 Unternehmen, darunter mehr als 50 % der Fortune-100-Unternehmen. NAM ist einer der weltweit führenden Anbieter von Streitbeilegungsdiensten. Als aktiver Kunstsammler ist Israel seit über einem Jahrzehnt Kunde von Artnet sowie Aktionär.Artnet ist mit über 60 Millionen Nutzern pro Jahr die weltweit größte Plattform für Kunst. Artnet wurde 1989 gegründet und hat die Art und Weise, wie Menschen heute Kunst entdecken, recherchieren und sammeln, revolutioniert. Die Marktdaten von Artnet sind eine entscheidende Ressource für die Kunstbranche. Sie umfassen mehr als 17 Millionen Auktionsergebnisse und KI- und ML-gesteuerte Analysen, die ein beispielloses Maß an Transparenz sowie Einblick in den Kunstmarkt bieten. Der Marktplatz von Artnet verbindet führende Galerien und Auktionshäuser mit unseren weltweiten Nutzern und Kunden und bietet eine kuratierte Auswahl von über 290.000 Kunstwerken zum Verkauf an. Die Online-Kunstauktions-Plattform Artnet Auctions bietet Käufern und Verkäufern unvergleichbare Reichweite, Liquidität und Effizienz. Artnet News berichtet mit aktuellen Analysen und Expertenkommentaren über die Ereignisse, Trends und Menschen, die den globalen Kunstmarkt prägen. Artnet News ist die meistgelesene Nachrichtenpublikation der Kunstbranche. Die Synergien zwischen den Produkten der Artnet AG bilden ein umfassendes Ökosystem, das den modernen Kunstmarkt antreibt und informiert.Die Artnet AG ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert, dem Segment mit den höchsten Transparenzvorschriften. Der Großteil der Geschäfte wird über die 1989 gegründete Artnet Worldwide Corporation, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft mit Sitz in New York, abgewickelt. Artnet Worldwide Corp. besitzt eine in London ansässige Tochtergesellschaft, Artnet UK Ltd.ISIN: DE000A1K0375LEI: 391200SHGPEDTRIC0X31