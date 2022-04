Wie werde ich e-mobil? Anmeldestart zur Tour de Flens am 21. Mai

2

Auch Journalist*innen, kommunalpolitisch Aktive u.a. sind herzlich zur Mitfahrt eingeladenFür erstmals an Elektromobilität Interessierte bietet die neunte „Tour de Flens“ spannende Einsteiger-Infos ebenso wie Neuigkeiten und echte Highlights für alte E-Hasen.Werner Kiwitt vom Glücksburger Zentrum für nachhaltige Entwicklung artefact, der gemeinsam mit den Partnern von Project Zero und dem Klimapakt Flensburg das Programm zusammenstellte, freut sich, dass die Tour nach zwei Corona-Jahren wieder stattfinden kann: „Durch steigende Benzinpreise und die Debatte um Abhängigkeiten von Russland ist das Interesse an Elektromobilität enorm gestiegen. Deshalb lautet unser Tour-Motto in diesem Jahr:Gleichzeitig ist der Informationsbedarf zu Fahrzeugen, Ladegeräten, Reichweiten und mehr sehr groß. Deshalb besuchen wir am 21.Mai sogar zwei E-Fahrzeug-Ausstellungen: vormittags am Schloss Sonderborg und nachmittags beim CittiPark Flensburg.“ Gleich nach dem Start wird in Sonderborg-Glansager zudem eine neue Biogasanlage besucht, die viele Abfälle vergärt und das Methangas in das Netz der Stadt unter Anderem für den Busbetrieb einspeist. In Hürup wird von BobenOp ein Pilotprojekt zur Speicherung von CO2 in der Landwirtschaft vorgestellt. Zwischendurch wird sich auf den Etappen vielleicht ausgetauscht über Lithiumvorkommen oder Laden in Dänemark - ganz nach Interesse. Ein highlight im wahrsten Sinn des Wortes ist der Ausblick über Sonderborgs Altstadt und Universität von der Aussichtsplattform des Alsik-Hotels. Der after-tour-Ausklang findet auch in diesem Jahr auf dem artefact-Gelände in Glücksburg statt. Mitfahr-Interessierte mit und ohne eigenes Fahrzeug finden alle Infos unter tour-de-flens.eu und artefact.de .Ablauf (Stand 220327)08:00 Lade-Möglichkeit und Kaffee bei08:30 Registrierung, Kaffee und Morgenmad09:15 Begrüßung durch Gastgeber und VeranstalterFahrt zur Biogasanlage Vollerup Glansager,09:45 Führung Peter Blomgren, nature energy,10:45 Weiterfahrt zum Schloss Sønderborg11:00 Begrüßung beim Mobilitätsmarkt und Rundgang11:30 Kurzfahrten zum Alsik Hotel und zur Aussichtsplattform in der 16.Etage12:00 Weiterfahrt über Grasten zu den Ochseninseln12:30 Stärkung bei Fjordperle und „Annie´s“ in Sønderhav13:00 Weiterfahrt nach Padborg Industrivej und Zwischenstop am Triplecharger13:30 Eintreffen der Teilnehmer beim E-Mobilitätsmarkt beim CITTIPARK Flensburg- Begrüßungsinfos, Podiumsdiskussion m. Jens Sandmeier u.a.14:45 Weiterfahrt vom CITTIPARK mit ZwischenstopLadesäulen-Einweihung15:45 Boben Op, Hürup: die Humusrevolution macht ernst: CO2-Anreicherung in der LandwirtschaftFührung mit Henning Knutzen zu Hanfanbau und Kohlenstoffhandel16:30 Weiterfahrt nach Glücksburg17:00 artefact: Führung zur sun oyster und Solar-Kegeldachanlage im Klimapark Werner Kiwitt17:30 Grillen und Flens...19:45 Abschluss oder Weiterfeiern