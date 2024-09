Von Glücksburg nach Dortmund

Während Fußball-Fans davon träumen, zum Finale nach Berlin zu fahren, hat sich ausgerechnet Dortmund zum Mekka der Solarfahrzeug-Tüftler zwischen 10 und 25 Jahren entwickelt. Deutschlands größter Nachhaltigkeits- und Technik-Wettbewerb für Schülerinnen, Schüler, Auszubildende und Studierende findet am 28. September zum wiederholten Male im Dortmunder DASA-Museum statt. Gleich fünf Pokale gibt es hier zu gewinnen, da nicht nur das schnellste Ultraleichtfahrzeug in verschiedenen Altersklassen ermittelt wird, sondern auch das kreativste Solarmobil und der effizienteste Elektroflitzer. Erstmals findet der Bundeswettbewerb unter der Schirmherrschaft des Ministers für Wirtschaft und Klimaschutz, Dr. Robert Habeck statt.



Schon seit dem Frühjahr fanden in zahlreichen Regionalwettbewerben zwischen Augsburg und Emden Vorausscheidungen statt. Annika Lykke Benckert und Hannah-Sophia Petersen aus Hohenwestedt siegten im Juli beim Schleswig-Holstein Solarcup in Glücksburg. Die Landespokalsiegerinnen in der Altersstufe bis 14 Jahre wollen mit ihrem Ultraleichtflitzer „Fleur“ nun auch in Dortmund ganz vorne mit dabei sein und in die Fussstapfen zweier anderer Mädchen von ihrer Schule treten, die vor sechs Jahren Deutsche Meisterinnen wurden. Eine noch weitere Anreise hat Nikolai Emil Tataru Kjaer aus Harrislee kurz vor der dänischen Grenze: mit seinem Solarflitzer „Crunchy“ hatte er im Juli beim Landesfinale im Glücksburger Zentrum für nachhaltige Entwicklung, artefact, im Wettbewerb der 15 -21jährigen die Stoßstange vorn.



Auf jeden Fall ist mit jeder Menge Spannung und Spaß beim Showdown in Dortmund zu rechnen.

Darüber hinaus können sich die Sieger-Teams über Geldpreise freuen. Möglich ist der Wettbewerb nur durch das ehrenamtliche Engagement der Vereinsaktiven und einige Sponsoren. Weitere Unterstützer und Sponsoren sind willkommen, um die Durchführung des SolarMobil Deutschland auch in den nächsten Jahren zu ermöglichen. Auch die Initiierung weiterer Regionalwettbewerbe in Deutschland ist jederzeit gern gesehen, denn die Nachfrage nach naturwissenschaftlich-technisch interessierten Schulabgängern ist überall groß. Der Vorstand von SolarMobil Deutschland e.V. freut sich über Kontaktaufnahmen.



Doch zunächst heißt es, die engagierten Jugendlichen in Dortmund bei ihren Sonnenflitzer-Rennen anzufeuern, wenn es am 28.09. heißt: Auf die Plätze! - fertig ? Licht!

