Von Dänen lernen: Grenzübergreifende Infotainment-Tour mit Motivationsschub für Energiewender im deutsch-dänischen Burgenland
Tour de Flens "elektrisierte" 50 Teilnehmer auf der Rundfahrt Nordborg-Sonderborg-Flensburg-Glücksburg
Bei bestem Wetter fand die Infotainment-Tour statt, die vom Zentrum für nachhaltige Entwicklung, artefact, schon zum elftenmal, doch stets auf anderen Streckenführungen, durchgeführt wurde. Die Partner "Project Zero" und "Klimapakt Flensburg" waren schon am Vortag von Malene Lehmann aus Sonderborg und Jördes Wüstermann mit vielfältigen Maßnahmen, Beratungen und Erfolgen vorgestellt worden. Dass sich auch südlich der Grenze Einiges bewegt, stellten die MItfahrer, die mit Fahrzeugen wie einem elektrisch umgerüsteten NSU Prinz über deutsche, französische, amerikanische und chinesische Serienfahrzeuge bis zum E-Motorrad unterwegs waren, beim Mobilitätstag im Autohaus AZF in Flensburg statt. Dort gab´s einen Impulsvortrag von Stefan Wiese, bevor es weiterging nach Ringsberg, wo die dortige Autoschmiede vorgestellt wurde. Vor zwanzig Jahren wurde dort bereits mit der Umrüstung von Dieselfahrzeugen auf reines Pflanzenöl experimentiert, bevor sich Elektromobilität als dominierende Technik der Zukunft durchsetzte. Zum Abschluss des Tages führte Werner Kiwitt durch den Klimapark in Glücksburg und lud dann zum after-Tour-Grillen. Einhellige Rückmeldung der Mitfahrer: ein tolles und unterhaltsames Programm, das über den Tag hinaus motiviert, das im Nachbarland längst Praktizierte endlich auch südlich der Grenze auf den Weg zubringen - denn Öl-timer sind ein Auslaufmodell.
Das Detailprogramm finden Sie unter artefact.de/Tour-de-Flens