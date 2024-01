Solar(fach) beraterkurs Photovoltaik 13.- 16. Februar 2024: Deutschlands nördlichste Solarschule bietet on-the-job- und Einsteigerkurse an

Die Solarbranche boomt: nicht nur Solarmodule sind günstig wie nie, auch Speicher werden immer preiswerter. Die Anforderungen für die Planung und Auslegung einer Photovoltaikanlage nehmen mit der Integration von Elektrofahrzeugen und optimiertem Eigenverbrauch immer weiter zu.Gleich zwanzig Ingenieurinnen, Elektriker, Architekten und Seiteneinsteiger aus anderen angrenzenden Berufen nahmen am letzten Solarfachberater- Kurs in Glücksburg teil. Allein im Glücksburger Zentrum für nachhaltige Entwicklung, artefact, der nördlichsten Solarschule der Deutschen Gesellschaft für Solarenergie (DGS), wurde bereits etwa 500 alte und neue Mitarbeiter von Solar- und Baufirmen geschult, doch so groß wie jetzt war die Nachfrage lange nicht mehr. "Während die Teilnehmer des letzten Kurses noch auf ihre Prüfungsergebnisse warten, planen wir bereits den nächsten Kurs im Februar, da im Frühjahr die nächste Generation von Dachanlagen installiert werden soll." berichtet artefact-Geschäftsführer Werner Kiwitt. "Angesichts weiterhin hoher Energiepreise lohnen sich auch Ost-West-Dächer längst für die Eigenstromversorgung, wenn die Anlage richtig dimensioniert ist. Auch Balkonkraftwerke und der neue Trend zu Mieterstromanlagen werden verstärkt angefragt und deshalb ebenfalls in der Solarschulung behandelt." Vom 13. bis 16. Februar findet der nächste Intensivkurs statt, der nach bestandener Prüfung mit einem Zertifikat als DGS-Solar(fach)berater abgeschlossen werden kann.Aktuell sind noch einige Plätze frei. Weitere Infos sind zu finden unter www.artefact.de und bei der DGS.