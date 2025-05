Solar-Selbstbau-Kurs vom 27.-29. Juni 2025 bei artefact

Das elektrische Anschließen einer Solaranlage an das öffentliche Netz ist nichts für Laien und sollte tunlichst den gelernten Profis überlassen werden. Doch im Vorfeld, insbesondere bei der Dachmontage gibt es durchaus mögliche Betätigungsfelder für geschickte Heimwerkerinnen und Heimwerker. Sie sind auch die Zielgruppe des ersten Solar-Selbsbau-Kurses, den das Zentrum für nachhaltige Entwicklung, artefact, im Kooperation mit der Heinrich Böll Stiftung und der Bingo Projektförderung Ende Juni in Glücksburg anbietet. Eine Vielzahl von unterschiedlichen Dachformen kan dort in den Kurs einbezogen werden.Weiter Infos und Anmeldung über https://bewirk.sh/termine/selbstbau/ Der Juni ist der sonnenreichste Monat des Jahres und ganz besonders prädestiniert für einen Solar-Selbstbau Kurs!Moin!Du wolltest schon immer Solaranlagen auf dem Dach in Gemeinschaft und in Zusammenarbeit mit Fachleuten selbst bauen? Genau dazu wollen wir Dich und 11 weitere Interessierte mit unserem Dach-Solar-Selbstbau-Kurs befähigen! Der Kurs findet vomstatt. Im Vorfeld werden die Basics in einem Online-Vorkurs vermittelt (19.06.2025, 18 Uhr).Bei unseremlernst Du die sichere Arbeit auf dem Dach und Gerüst aber auch die Grundlagen der Photovoltaik-Installation. Um das Gelernte anzuwenden geht es vom Übungsdach unter professioneller Anleitung auch gleich auf eine echte Baustelle. Außerdem gibt es Austausch und Anregungen zu der Frage, wie man eine wirksame Selbstbaugruppe bei Dir vor Ort gründen kann. Unterbringung und Verpflegung erfolgen im artefact Gästehaus.Alles weitere zum Programm, Teilnahmegebühren und zur Anmeldung gibt es hier: https://bewirk.sh/termine/selbstbau/