Lehmbau-Fortbildung für Bauhandwerker: artefact-Kurs in Glücksburg trifft auf steigende Nachfrage

Bauen mit Lehm? Vor einigen Jahrzehnten galt dieser Baustoff vielen Handwerkern wie Bauwilligen noch als altmodisch und unprofessionell.Das hat sich inzwischen völlig geändert. „ Wöchentlich erhalte ich Anrufe von Menschen mit Sanierungs- oder Neubauplänen, die händeringend nach qualifizierten Firmen suchen, die etwa bei der Innendämmung Wandheizungssysteme mit Lehmbau kombinieren können.“ weiß Werner Kiwitt vom artefact-Zentrum für nachhaltige Entwicklung zu berichten. „Nach dem norddeutschlandweit ersten Kurs zur Fachkraft Lehmbau im letzten Herbst hat das Interesse noch weiter zugenommen. Um so schöner, dass unser nächster dreiwöchiger Kurs soeben auch als berufliche Weiterbildung anerkannt wurde.“Vom 30.Mai bis zum 16. Juni bietet das Glücksburger Zentrum für nachhaltige Entwicklung, artefact, in Kooperation mit Handwerkskammer und Dachverband Lehm die Fortbildung für Bau-Gewerke an, die sich bundesweit steigender Nachfrage erfreut. Aufgrund des gesunden Innenraumklimas, doch zunehmend auch wegen der hervorragenden Energiebilanz ist innovatives Bauen mit Lehmputzen und Steinen längst mehr als ein Trend. Hinzu kommt, dass in Zeiten von Lieferengpässen und Kostensteigerungen bei Komponenten aus Fernost die regionale Verfügbarkeit als weiterer Vorteil entdeckt wird: überall , wo schon seit Jahrhunderten Städte aus Backsteinen und ungebranntem Lehm errichtet werden, ist der Baustoff in großen Mengen verfügbar, wie oft alte Straßennamen verraten. Während andere Baustoffe nach Jahrzehnten oft Bauschutt und Entsorgungskosten hinterlassen, lässt sich Lehm problemlos recyceln und weiterverwenden. Doch lange galt der alte Baustoff als unmodern, im Handwerk wurde das spezifische Knowhow nicht mehr nachgefragt. Die Renaissance des Lehmbaus begann in Deutschland Ende der Achtziger Jahre. Wenig später wurde der Dachverband Lehm gegründet – im schleswig-holsteinischen Molfsee und auf der damaligen Baustelle des Zentrums für nachhaltige Entwicklung, artefact, dessen Tagungs- und Gästehaus in Glücksburg aus lokalem Lehm und anderen regionalen Baustoffen errichtet und 1995 eingeweiht wurde. Während in Süddeutschland inzwischen alljährlich Handwerkerschulungen durchgeführt werden, ist der Intensiv-Kurs in Glücksburg für bereits in Bauplanung und -handwerk Vorerfahrene der zweite zur Fachkraft Lehmbau in Norddeutschland. In Kooperation mit der Handwerkskammer Flensburg und dem Dachverband Lehm konnten im September´22 erstmals 17 Teilnehmer erfolgreich die Prüfung zur Fachkraft Lehmbau ablegen, die die Eintragung in die Handwerksrolle ermöglicht. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.artefact