Erfolgreicher Saatguttausch mit Gutem Heinrich und roter Bubille

Ein voller Erfolg war die erste Glücksburger Saatgutbörse, die am vergangenen Samstag bei artefact stattfand. Vorgezogene Gemüsepflanzen wurden ebenso mitgebracht wie Saatgut und Knollen von Pflanzen wie der rot blühenden Bubille. An die dreißig Gartenliebhaber aus Flensburg und ganz Angeln trafen sich im Naturerlebnisraum des Zentrums für nachhaltige Entwicklung zum Fachsimpeln und Austauschen von Infos ebenso wie von kleinen Tütchen mit seltener Ware. Braucht der Samen vom gelben Mohn zunächst Nachtfrost, um keimen zu können? Mit welchen Pflanzen locke ich Nacktschnecken weg von meinem Gemüse? Neben Fachfrauen mit Jahrzehnte langer Erfahrung waren auch jüngere Besucher gekommen, die an Know how und Saatgut alter Sorten interessiert waren, um sich damit für den Erhalt selten gewordener Kulturpflanzen einzusetzen und für besonders leckere Artenvielfalt: "Diese Sorte gibt kleinere Früchte, aber die haben auch eien super Geschmack!" pries eine Teilnehmerin ihre Tomaten an.Aus der Runde heraus entstand die Idee, dem Frühjahrstausch von Saatgut einen Herbstmarkt zum Austausch von Pflanzgut folgen zulassen: dann können auch Früchte wie Äpfel, Kartoffeln und anderes frisch Geerntetes einbezogen werden. Wer in den Info-Verteiler aufgenommen werden möchte, schreibt eine mail an info@artefact.de Zentrum für nachhaltige EntwicklungBremsbergallee 3524960 GlücksburgHaben Sie selber eine alte Gemüse- oder Blumensorte im Garten, die kaum noch ein Nachbar und erst recht kein großer Saatgutkonzern mehr kennt?Es müssen nicht nur die ganz besonderen Raritäten sein. Wir wollen zur Artenvielfalt in Gärten, Beeten und Feldern beitragen – und sind gespannt auf Sie!Buslinie 21 oder 22 ab Bhf u. ZOB Flensburg bis Glücksburg-Bremsberg (der Ausschilderung folgen)