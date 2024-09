Deutschlands nördlichste Solarschule bietet Crash-Kurs mit DGS-Prüfung an

In vier Tagen zum Solar(fach) berater: DGS-Solarschule in Glücksburg bietet neuen Intensivkurs an Die Möglichkeiten des Photovoltaik-Einsatzes werden immer vielfältiger: einerseits werden international und Deutschland-weit immer wieder Rekord-Anlagengrößen gemeldet, andererseits liegen Balkonkraftwerke und besonders kleine Module für Denkmalschutz und "schwierige" Dächer im Trend, Hürden für Mieterstrom wurden vom Gesetzgeber abgebaut. Der Qualifizierungsbedarf für Energieberater, für neue wie "alte" MitarbeiterInnen von Installationsbetrieben und Energieversorgern ist dadurch zuletzt erheblich angewachsen. Wie klein und wie groß sollte die Anlage sein, um möglichst viel Eigenbedarf abzudecken? Plane ich Elektrofahrzeuge bei der Auslegung der optimalen Speichergröße mit ein?Wie stelle ich nach 20 Jahren EEG- Einspeisung um?Ein viertägiger Intensivkurs im Glücksburger Zentrum für nachhaltige Entwicklung, artefact, führt in die Grundlagen von Photovoltaik und Solarberatung ein, greift aber auch aktuelle Trends und Perspektiven auf. Im Zentrum selber ist eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen von der dachintegrierten Anlage über Kegeldacheindeckungen bis zur doppelachsig nachgeführten sun oyster zu sehen. In kleiner Runde sind auch Rückfragen, Diskussion und intensiver Austausch mit den Fachreferenten möglich. Mit Bestehen der Abschlussprüfung kann das Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Solarenergie erworben werden.Weitere Informationen zu Kurs und Anmeldung sind zu finden unter www.artefact.de und