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Bauen mit Hanf, Lehm und Kalk

Praxis-Workshop für Selbstbau-Interessierte

(lifePR) (Glücksburg, )
 

- Einführungskurs  01.-02.Oktober
- Aufbaukurs   02.-04.Oktober  ´26

im Zentrum für nachhaltige Entwicklung, artefact
in Glücksburg/Ostsee

Praxis-Workshop für Einsteiger und Fortgeschrittene mit Hanf, Kalk und Lehm: Vertiefungskurs für Selbstbau-Interessierte

Bauen und renovieren mit ökologischen Baustoffen ist nicht nur gut für´s Klima - die eigene Gesundheit und das Wohlfühlklima in den eigenen vier Wänden motiviert immer mehr Haus- und Wohnungseigentümer, selber Hand anzulegen bei Sanierung und Ausbau. Dass auch Laien sich schnell über erste Erfolgserlebnisse freuen können, ist ein weiterer Grund für das zunehmende Interesse an Do-it-yourself-Kursen unter professioneller Anleitung. 

Nach mehreren Einsteiger-Kursen im Einbau von Lehm und Kalk bietet das Zentrum für nachhaltige Entwicklung, artefact, nun einen Aufbau-Kurs zur Vertiefung handwerklicher Kenntnisse an. Dabei lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter anderem, wie Innen- und Außenputze auf verschiedenen Wandmaterialien aufgebracht werden. Neben konventionellem Untergrund und Baustroh wird in dem Workshop  erstmals zusätzlich Hanf und Kalkhanf verschiedener Anbieter eingesetzt. Auch mit Heißkalk und Hanfschäben wird gearbeitet.. Die beiden Referenten, Jens Paulsen und Ralf Thomsen, bringen ihr Know how als Anleiter bei gewerblichen Fachkraft Lehmbau-Kursen ein, die alljährlich im Glücksburger Zentrum für nachhaltige Entwicklung in Kooperation mit dem Dachverband Lehmbau durchgeführt werden. Der jetzige Wochenend-Workshop ist deshalb auch als erster Schnupperkurs für beruflich interessierte Handwerker geeignet. Wer nicht sicher ist, bereits genügend Vorkenntnisse für den dreitägigen Aufbaukurs mitzubringen, kann einen eintägigen Grundlagen-Kurs vorschalten.  Vom ersten oder zweiten bis zum vierten Oktober erlernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur neues Wissen und Handfertigkeiten, sondern können sich in der atmungsaktiven Lehmarchitektur des Zentrums an der Flensburger Förde auch  gleich "gesundschlafen": Gewölbe-Maisonettes und Kuppeln aus tragenden Lehmsteinen stehen für Übernachtungsgäste zur Verfügung. Als nachhaltigster Beherbergungsbetrieb wurde artefact mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2025 ausgezeichnet.  Weitere Informationen zu aktuellen Kursen finden sich unter www.artefact.de  und https://www.artefact.de/projekte/selbstbau-lehm-und-kalk/

01-02.10. (Do-Fr):
Grundlagenkurs
Lehmmaterialprüfungen unterschiedlicher mitgebrachter Lehmproben
Aufbereitung von Baulehmen zu Putzen, Steinen
02.10.  (Fr):
Grundlagen Kalk
 Vorbereitung von Sumpfkalk
03.10. (Sa)
 Aussenputz aufbringen, Hanfkalksteine mauern und verputzen
 Einbringen von Hanfkalk in Gefachen, Mischen von Hanfschäben mit Brandkalk
 Verarbeitung unterschiedlicher Lehmputze
04.10. (So)
 Innen und Aussenputze mit Kalk und Lehm herstellen und Lehmsteine in Fachwerk vermauern.

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