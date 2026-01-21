Wenn die Sonne über Island verschwindet
Eine 4x4-Expedition in die Westfjorde zur totalen Sonnenfinsternis am 12. August 2026.
Am 12. August 2026 bekommt diese Region einen Moment, der selbst auf Island selten ist: Eine totale Sonnenfinsternis zieht über den Westen der Insel. Der Pfad der Totalität verläuft unter anderem über die Westfjorde, die Snæfellsnes-Halbinsel und Teile der Reykjanes-Halbinsel. Für Island ist das ein außergewöhnliches Ereignis: Die letzte totale Finsternis über dem Land war 1954, die nächste wird erst wieder für 2196 erwartet.
Der Kern der Expedition: Freiheit, Zeit und ein einzigartiger Moment
Arktis Tours verbindet dieses Naturereignis mit einer 12-tägigen, geführten 4x4-Expedition in die Westfjorde: maximal 14 Teilnehmende in bis zu sieben Toyota Hilux 4x4 Pickup-Campern mit Wohnkabine, begleitet von zwei erfahrenen Guides plus Begleitfahrzeug. Die Reise ist abenteuerlich und zugleich professionell organisiert – und gerade deshalb ideal für Menschen mit hoher Verantwortung im Alltag: Hier geben Wetter und Landschaft den Rhythmus vor, nicht Meetings und Terminlisten.
Expeditionsleiter ist Ingo Oswald, Geschäftsführer von Arktis Tours. Das Unternehmen ist seit 1976 am Markt und bietet seit den 1980er-Jahren Expeditionen auf Island an – Erfahrung, die in den Westfjorden weniger Image als Sicherheitsfaktor ist: Wetterfenster, Streckencharakter, Timing. Wer hier unterwegs ist, braucht genau diese Grundlagen.
„Viele unserer Reisegäste leben im Alltag in permanenter Taktung. Island nimmt für zwölf Tage genau das aus der Gleichung. Die Westfjorde sind ein Raum, in dem man klarer wird – weil die Natur nicht verhandelt.“– Ingo Oswald, Expeditionsleiter & Geschäftsführer Arktis Tours
Die Westfjorde: Reiseverlauf mit bewusst gesetzten Kontrasten
Die Expedition setzt auf Reduktion statt Dauerprogramm: Die meiste Zeit wird in den Campern auf ausgesuchten Campgrounds übernachtet, gerahmt von einer ersten und letzten Nacht in einem kleinen Boutique-Hotel bei Keflavík. Dazwischen liegt ein Fixpunkt, der die Westfjorde kulturell erdet: Djúpavík – ein abgelegener Ort mit Industriegeschichte, inklusive Factory Tour. Dazu kommen Erlebnisse, die zur Region passen, ohne sie zu überinszenieren: Hot Pots als isländischer Rhythmus, eine Whale-Watching-Tour sowie ein Besuch im Arctic Fox Museum.
Ein Streckenhöhepunkt ist die Svalvogar-Runde (Road 622 / F622): ein schmaler, exponierter Küstentrack, der Respekt verlangt und stark von Bedingungen abhängt. Für die Expedition bedeutet das: klare Einweisung, sauberes Timing, ruhiges Fahren – und die Erfahrung, dass Abenteuer auf Island selten Lautstärke braucht.
Der Tag der Finsternis: geplant – aber nicht inszeniert
Für die Finsternis nutzt die Expedition ihre Beweglichkeit: Statt an einem festen Standort zu „hoffen“, werden an der Westseite der Westfjorde die bestmöglichen Beobachtungspunkte angesteuert – abhängig von Wolken, Wind und Sicht. Wichtig: Die Sonne darf außerhalb der kurzen totalen Phase nur mit geeigneten Sonnenfiltern beobachtet werden.
Nach den Tagen im Nordwesten führt eine Fährüberfahrt zurück Richtung Snæfellsnes-Halbinsel – ein Übergang zwischen Meer und Lava-Land, der den Gäsen eine weitere Perspektive offenbart. Wer danach weitergehen will, findet bei Arktis Tours zusätzlich zwei 4x4-Hochland-Formate als nächsten Schritt ins Inselinnere – abseits der klassischen Routen und getreu dem Claim „Don’t travel. Explore.“
Auf einen Blick:
Reise: 4x4 Westfjorde – Island intensiv & ungezähmt
Zeitraum: 07.08.–18.08.2026
Dauer: 12 Tage
Teilnehmerzahl: max. 14 Personen (bis zu 7 Fahrzeuge)
Fahrzeuge: Toyota Hilux 4x4 Pickup-Camper mit Wohnkabine
Tourtyp: geführte 4x4-Expedition (2 Guides + Begleitfahrzeug)
Übernachtungen: überwiegend Campgrounds; 1. & letzte Nacht Boutique-Hotel bei Keflavík; 1 Nacht Djúpavík inkl. Factory Tour
Regionen/Route: Westfjorde (Vestfirðir) → Fährüberfahrt → Snæfellsnes-Halbinsel
Schlüsselpassage: Svalvogar / Road 622 (F622) – abhängig von Bedingungen
Erlebnisse: Whale Watching, Hot Pots, Arctic Fox Museum
Besonderes Ereignis: Totale Sonnenfinsternis über Westisland am 12.08.2026 (Westfjorde / Snæfellsnes / Reykjanes im Totalitätsbereich)
