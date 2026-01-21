Kontakt
Wenn die Sonne über Island verschwindet

Eine 4x4-Expedition in die Westfjorde zur totalen Sonnenfinsternis am 12. August 2026.

Schotter knirscht unter den Reifen, der Wind kommt salzig vom Nordatlantik, und hinter der nächsten Kuppe öffnet sich ein Fjord wie ein Schnitt in die Landschaft. Islands Westfjorde – Vestfirðir – wirken nicht wie ein Reiseziel, sondern wie ein Rand unserer Welt: rau, weit, ursprünglich und unbeeindruckt vom Lärm.

Am 12. August 2026 bekommt diese Region einen Moment, der selbst auf Island selten ist: Eine totale Sonnenfinsternis zieht über den Westen der Insel. Der Pfad der Totalität verläuft unter anderem über die Westfjorde, die Snæfellsnes-Halbinsel und Teile der Reykjanes-Halbinsel. Für Island ist das ein außergewöhnliches Ereignis: Die letzte totale Finsternis über dem Land war 1954, die nächste wird erst wieder für 2196 erwartet.

Der Kern der Expedition: Freiheit, Zeit und ein einzigartiger Moment

Arktis Tours verbindet dieses Naturereignis mit einer 12-tägigen, geführten 4x4-Expedition in die Westfjorde: maximal 14 Teilnehmende in bis zu sieben Toyota Hilux 4x4 Pickup-Campern mit Wohnkabine, begleitet von zwei erfahrenen Guides plus Begleitfahrzeug. Die Reise ist abenteuerlich und zugleich professionell organisiert – und gerade deshalb ideal für Menschen mit hoher Verantwortung im Alltag: Hier geben Wetter und Landschaft den Rhythmus vor, nicht Meetings und Terminlisten.

Expeditionsleiter ist Ingo Oswald, Geschäftsführer von Arktis Tours. Das Unternehmen ist seit 1976 am Markt und bietet seit den 1980er-Jahren Expeditionen auf Island an – Erfahrung, die in den Westfjorden weniger Image als Sicherheitsfaktor ist: Wetterfenster, Streckencharakter, Timing. Wer hier unterwegs ist, braucht genau diese Grundlagen.

„Viele unserer Reisegäste leben im Alltag in permanenter Taktung. Island nimmt für zwölf Tage genau das aus der Gleichung. Die Westfjorde sind ein Raum, in dem man klarer wird – weil die Natur nicht verhandelt.“– Ingo Oswald, Expeditionsleiter & Geschäftsführer Arktis Tours

Die Westfjorde: Reiseverlauf mit bewusst gesetzten Kontrasten

Die Expedition setzt auf Reduktion statt Dauerprogramm: Die meiste Zeit wird in den Campern auf ausgesuchten Campgrounds übernachtet, gerahmt von einer ersten und letzten Nacht in einem kleinen Boutique-Hotel bei Keflavík. Dazwischen liegt ein Fixpunkt, der die Westfjorde kulturell erdet: Djúpavík – ein abgelegener Ort mit Industriegeschichte, inklusive Factory Tour. Dazu kommen Erlebnisse, die zur Region passen, ohne sie zu überinszenieren: Hot Pots als isländischer Rhythmus, eine Whale-Watching-Tour sowie ein Besuch im Arctic Fox Museum.

Ein Streckenhöhepunkt ist die Svalvogar-Runde (Road 622 / F622): ein schmaler, exponierter Küstentrack, der Respekt verlangt und stark von Bedingungen abhängt. Für die Expedition bedeutet das: klare Einweisung, sauberes Timing, ruhiges Fahren – und die Erfahrung, dass Abenteuer auf Island selten Lautstärke braucht.

Der Tag der Finsternis: geplant – aber nicht inszeniert

Für die Finsternis nutzt die Expedition ihre Beweglichkeit: Statt an einem festen Standort zu „hoffen“, werden an der Westseite der Westfjorde die bestmöglichen Beobachtungspunkte angesteuert – abhängig von Wolken, Wind und Sicht. Wichtig: Die Sonne darf außerhalb der kurzen totalen Phase nur mit geeigneten Sonnenfiltern beobachtet werden.

Nach den Tagen im Nordwesten führt eine Fährüberfahrt zurück Richtung Snæfellsnes-Halbinsel – ein Übergang zwischen Meer und Lava-Land, der den Gäsen eine weitere Perspektive offenbart. Wer danach weitergehen will, findet bei Arktis Tours zusätzlich zwei 4x4-Hochland-Formate als nächsten Schritt ins Inselinnere – abseits der klassischen Routen und getreu dem Claim „Don’t travel. Explore.“

Auf einen Blick:
Reise: 4x4 Westfjorde – Island intensiv & ungezähmt
Zeitraum: 07.08.–18.08.2026
Dauer: 12 Tage
Teilnehmerzahl: max. 14 Personen (bis zu 7 Fahrzeuge)
Fahrzeuge: Toyota Hilux 4x4 Pickup-Camper mit Wohnkabine
Tourtyp: geführte 4x4-Expedition (2 Guides + Begleitfahrzeug)
Übernachtungen: überwiegend Campgrounds; 1. & letzte Nacht Boutique-Hotel bei Keflavík; 1 Nacht Djúpavík inkl. Factory Tour
Regionen/Route: Westfjorde (Vestfirðir) → Fährüberfahrt → Snæfellsnes-Halbinsel
Schlüsselpassage: Svalvogar / Road 622 (F622) – abhängig von Bedingungen
Erlebnisse: Whale Watching, Hot Pots, Arctic Fox Museum
Besonderes Ereignis: Totale Sonnenfinsternis über Westisland am 12.08.2026 (Westfjorde / Snæfellsnes / Reykjanes im Totalitätsbereich)
Reise-Link: https://arktis-tours.de/...

 

Arktis Tours GmbH & Co. KG

Arktis Tours steht für das, was jenseits des Reisens beginnt: echtes Entdecken. Seit 1976 gestalten wir maßgeschneiderte Expeditionen in die unberührtesten Regionen der Erde – von den Nordländern bis zu den endlosen Weiten der Arktis und Antarktis.

Wir begleiten Unternehmer, Führungspersönlichkeiten und Menschen mit Verantwortung auf Reisen, die bewegen – fernab des Massentourismus, nah am Wesentlichen. Unsere Expeditionen verbinden authentisches Abenteuer mit diskretem Luxus und tiefgehenden Erlebnissen.

Mit über 45 Jahren Expertise, exklusiven lokalen Partnern und einem Rundum-Service, der keine Kompromisse kennt, schaffen wir Erfahrungen, die Bewusstsein erweitern, Klarheit schenken und bleibende Spuren hinterlassen.

Don’t travel. Explore. – Together for a better life.

Unternehmen: Arktis Tours GmbH & Co. KG
Sitz: Kempten (Allgäu), Deutschland
Gründung: 1976
Portfolio: Reisen in die Nordländer sowie Expeditionen in Arktis und Antarktis

