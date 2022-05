Souveränität durch Selbstführung mit Karin Kuschik

Manchmal kann ein einziger Satz Situationen ganz leicht lösen – im Beruf wie auch privat. 50 solcher kleinen Sätze mit großer Wirkung hat Selbstführungsexpertin Karin Kuschik versammelt und schöpft dabei aus ihrem reichen Erfahrungsschatz als Business- und Life Coach. Mit bildhafter Sprache und durch etliche Praxisbeispiele zeigt sie, welch befreiende Wirkung kraftvolle Worte für uns haben, wie sie uns stark machen, souverän und selbstbestimmt. Eine Schatztruhe voll bestechender, klarer, umsetzungsstarker Tipps.Im Podcast-Gespräch mit Jutta Ribbrock verrät sie, wie einfach das Leben sein kann, wenn wir die richtigen Sätze im Kopf haben: Mithilfe leichter Formulierungen können wir zu mehr Selbstverantwortung, innerer Souveränität und Klarheit finden. https://www.einfachganzleben.de/... »Ich entscheide, was ich denke, was ich fühle und wie ich mich verhalte«, sagt Karin Kuschik, Coachin, Moderatorin und Speakerin. Sie hat erlebt, wie wir uns durch fehlende Klarheit, Abgrenzung und Wertschätzung Drama selbst erschaffen, und sie hat effektive Lösungen parat, die uns das Leben leichter machen: Griffige Sätze und leichte Formulierungen mit Tiefenwirkung, an die wir uns leicht erinnern und die uns vom Wollen ins Tun bringen.Dabei geht es nicht um Schlagfertigkeit, sondern um eine souveräne innere Haltung, die mit diesen Sätzen einhergeht. Das können Sätze sein wie: »Wer mich ärgert, bestimme immer noch ich«, »Das verzeih’ ich mir am besten gleich mal selbst« oder »Ich verstehe Sie absolut und ich möchte gern etwas anderes«.Der rote Faden, der sich durch Karin Kuschiks vielschichtige Karriere zieht, heißt Story Telling: Sie ist unter anderem Coachin, Trainerin für Führungskräfte und steht immer wieder auch als Speakerin und Moderatorin für Wirtschaftsunternehmen auf der Bühne. Ihre große Leidenschaft sind Tools für effektive Selbstführung, mit denen wir vom Wollen ins Tun kommen und unser Leben leichter machen können. In ihrem ersten Buch »50 Sätze, die das Leben leichter machen: Ein Kompass für mehr innere Souveränität« macht sie ihre Expertise erstmals einem breiten Publikum zugänglich.