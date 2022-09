Kinder lieben Babuba

Das neue Babuba Hörbuch ist da. Es ist bereits der 4. Band derfür Kinder zwischen 2 und 7 Jahren.Dasan Babuba: In jeder Geschichte gibt es zwei kurze,bzw. Mini-Meditationen, die in die Story eingebettet sind. Auf diese Weise werden Kinder spielerisch an Entspannungstechniken herangeführt.ist dervon Babuba. Er istund zeigt Menschen, wie sie sich jederzeit und an jedem Ort aktiv entspannen können. Mit seinen Babuba-Geschichten möchte er Kinder helfen, in ihrem stressigen Alltag zur Ruhe zu kommen. Lauterbach war viele Jahre Moderator beim RBB und bietet heute als Gesundheits-, Logosynthese- und Lifecoach Seminare zu den Themen Stressbewältigung, Achtsamkeit und Selbstfürsorge an. Er meditiert seit mehr als 25 Jahren, lebt in Berlin und ist selbst Vater zweier Kinder.Die Idee zu– dem großen Wuschel mit den leuchtend roten Punkten und dem gemütlichen Fellbeutel auf dem Bauch, der fliegen kann und Kinder einlädt, mit ihm auf Traumreisen zu gehen – hatte er ebenfalls während einer Meditation.Auszüge aus dem Interview zu Babuba mit Johannes Lauterbach “Viele Kinder gucken ganz viel Fernsehen und ganz viele Clips auf den unterschiedlichen Plattformen, spielen am Tablet oder am Computer der Eltern unddann ist es ganz wichtig, dass ich in Ruhe, vertrauensvoll und liebevoll versuche, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Häufig ist es so, dass die Kinder gar nicht wissen, was bei ihnen eigentlich los ist – und da ist es wichtig, ganz in Ruhe herauszufinden: Was stresst mein Kind?: Sie haben Kopf- und Bauchschmerzen, sind appetitlos, haben wenig Spaß am Leben, sind teilweise unruhig, erschöpft und müde, haben keine Lust, sich mit ihren Freundinnen und Freunden zu treffen oder wollen nicht zum Training oder zur Musikstunde gehen – das sind alles typische Stresssymptome. Manche Kinder können auch sehr zornig oder wütend werden, andere sind eher traurig …!”. Fantasiereisen mit Mini-Meditation zum Entspannen und Einschlafen (Bd. 4), gelesen von1 Std. 4 Min. | ISBN: 978-3-8398-8245-0 || Cover | HörprobeSollten Sie Interesse haben, Johannes Lauterbach zum Thema Stressbewältigung zu interviewen oder einzuladen, melden Sie sich bei:Maria NowotnickLeitung Presse und ÖffentlichkeitsarbeitArgon Verlag AVE GmbHmaria.nowotnick@argon-verlag.deAuf Wunsch werden Ihnen Rezensions- und Verlosungsexemplare zugeschickt.