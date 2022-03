Beste Interpretin und Bester Interpret: Argon räumt beim Deutschen Hörbuchpreis 2022 ab

Der Argon Verlag ist sprachlos vor Freude über gleich zwei Auszeichnungen mit dem Deutschen Hörbuchpreis 2022 alsfür Natascha Wodins Romanundalsfür die Lesung seines literarischen Debüts»Beide Hörbücher wurden in kurzem Abstand zueinander im Juli 2021 in Berlin aufgenommen – da lag wohl etwas in der Luft … Gratulation an Martina Gedeck und Edgar Selge!« Katja Wanoth, Programmleitung Argon Editionfürals»Schon nach kurzem Zuhören mag man sich fürkeine andere Interpretin vorstellen: Martina Gedeck beginnt mit dem ersten Ton einen intimen Dialog mit uns Hörerinnen und Hörern, in dessen Verlauf sie souverän und mit nahezu greifbarer Präsenz diese Erzählung von Sehnsucht und Verlust perfekt gestaltet. Sie liest ruhig und nüchtern, mitfühlend und warm, und sie arbeitet die Tragik, aber auch die komischen Aspekte heraus, ohne ihnen zu verfallen. Natascha Wodins klare Sprache und das stimmliche Können der Charakter-Darstellerin Martina Gedeck machen die Lesung zu einem Hörbuch-Ereignis: Stellenweise absurd, traurig und von fesselnder Poesie.«Ungekürzte Lesung | 5 Std. 12 Min. | ISBN 978-3-8398-1919-7 | Cover fürals:»Einen eigenen Text zu lesen, ist für jeden Schauspieler eine besondere Herausforderung. Ist der Text autofiktional wie Edgar Selges Roman, dann ist der Schwierigkeitsgrad noch höher. Wie groß muss einerseits die Versuchung sein, die Authentizität des Textes mit seiner Stimme zu beglaubigen, und wie groß andererseits die Verführung, die eigene Virtuosität vor den Text zu schieben. Weil Edgar Selge aber nicht nur ein feinfühliger Schauspieler ist, der um die Wirkungsmechanismen seiner Kunst weiß, sondern auch ein Autor, der im Erzählen seiner Lebensgeschichte das labile Gleichgewicht zwischen dem Von-sich-ab- und Auf-sich-Hinsehen auszutarieren in der Lage ist, gelingt ihm die Gratwanderung zwischen Identität und Rolle auf bravouröse Art und Weise.«Ungekürzte Lesung | 9 Std. 4 Min. | ISBN 978-3-8398-1932-6