Argon Verlag: Vier Nominierungen zum Deutschen Hörbuchpreis 2022

Argon ist wieder mit dabei: Dieses Jahr sogar mitzum Deutschen Hörbuchpreis 2022 ! Wir freuen uns für gleich zwei möglichefür das Hörbuch Nastjas Tränen vonundfür das Hörbuchon. Außerdem istmit der Lesung seines eigenen Romans Hast du uns endlich gefunden alsim Rennen sowie Die ganze Wahrheit (wie Mason Buttle sie erzählt) von, interpretiert von, als. Wenn das kein funkelnder Jahresstart ist?!in derKategoriefürvon»Kongenial dem Text folgend und der Wirkung lebendiger Bilder bewusst, setzt Martina Gedeck ihre Stimme ein. Intensiv, vorantreibend und dann auch wieder behutsam und verhalten nimmt sie uns inmit in eine Geschichte extrem gegensätzlicher Welten - eine Geschichte, die einen durch das geschriebene Wort und dessen exzellente sprachliche Umsetzung stellenweise atemlos zurücklässt.«Ungekürzte Lesung | 5 Std. 12 Min. | ISBN 978-3-8398-1919-7 | ET:in derKategoriefürvon»In diesem Hörbuch lauert der Wolf überall. Dafür sorgt nachdrücklich die sehr wandlungsfähige Stimme von Milena Karas. Sie versteht es meisterlich, sowohl die vielschichtigen dramatischen Ereignisse wie auch die innere Spannung der Erzählerin Lilach, einer sich um ihren Sohn sorgenden Mutter, nuanciert hör- und mitunter fast körperlich erlebbar werden zu lassen.«Ungekürzte Lesung | 9 Std. 23 Min. | ISBN 978-3-8398-1936-4 | ET:in der Kategoriefür dievon»Unsentimental und mit fein ironischem Unterton liest Edgar Selge seinen autobiografischen Roman, der so grausam wie zärtlich sein Aufwachsen beschreibt. Mit gemischten Gefühlen folgt man etwa dem Kind in die surreale Atmosphäre eines Hauskonzerts mit Gefängnisinsassen, erlebt den moralischen Druck, der auf seiner Pubertät lastet. Selge rückt den politischen Streit im Elternhaus über die Schatten der NS-Zeit ebenso in die Gegenwart wie die Trauer der Eltern über den Tod der Brüder. Dabei kippt sein Ton nie ins Selbstmitleidige.«Ungekürzte Lesung | 9 Std. 4 Min. | ISBN 978-3-8398-1932-6 | ET:von, gelesen von,in der Kategorie»Im Mittelpunkt dieses Kinderhörbuchs steht der sanfte und stille Außenseiter Mason Buttle, der von seinen Mitschüler*innen gemobbt wird. Trotz dieses schweren Themas gelingt es der Autorin Leslie Connor, eine spannende, berührende Geschichte über das Anderssein und die Kraft der Freundschaft zu erzählen, die Mut macht und Hoffnung vermittelt. Gelesen wird das Hörbuch von Hanno Koffler, u.a. bekannt aus, der die Hörer*innen emotional und sensibel durch Masons Geschichte trägt.«Ungekürzte Lesung | 8 Std. 18 Min. | ISBN 978-3-8398-4981-1ET:In derauf WDR 5 amwird bekanntgegeben, wer gewonnen hat.