ReWalk Robotics ändert seine Unternehmensidentität und firmiert unter dem Namen Lifeward

ReWalk Robotics Ltd. (Nasdaq: RWLK) ("ReWalk") hat heute sein neues Unternehmensbranding vorgestellt und firmiert nun offiziell als Lifeward™ ("Lifeward" oder das "Unternehmen"), ein globaler Marktführer, der lebensverändernde Lösungen anbietet, um die Möglichkeiten der Rehabilitation, der Genesung und der Ausübung der Lebensleidenschaften im Angesicht von körperlichen Einschränkungen oder Behinderungen zu revolutionieren."Mit der jüngsten Erweiterung unseres Portfolios um innovative Lösungen wie die AlterG Anti-Schwerkraft-Systeme haben wir die Vision unseres ursprünglichen Namens übertroffen", sagte Larry Jasinski, CEO von Lifeward. "Die Transformation von ReWalk Robotics in Lifeward steht für das übergeordnete Ziel des Unternehmens, die treibende Kraft bei der Überwindung von körperlichen Einschränkungen und Behinderungen zu sein, um Menschen zu ermöglichen, das zu tun, was sie lieben.""Unter der Marke Lifeward wird unser neu gestaltetes Vertriebsteam unser gesamtes Lösungsportfolio als vereinigte Organisationseinheit repräsentieren", fügt Charles Remsberg, Chief Sales Officer bei Lifeward, hinzu. "Wir sind davon überzeugt, dass wir so das Wachstum unseres Unternehmens durch eine bessere Unterstützung unserer Kunden über das gesamte Spektrum der Rehabilitation weiterentwickeln können. Wir verfügen über ein Portfolio innovativer Lösungen, die Menschen dabei unterstützen, ihre Ziele durch verbesserte funktionelle und gesundheitliche Ergebnisse zu erreichen - sowohl in klinischen Einrichtungen als auch im häuslichen Umfeld."Mit dem heutigen Datum wird das Unternehmen unter dem Namen Lifeward firmieren. Außerdem werden die Stammaktien des Unternehmens ab dem 30. Januar 2024 unter dem neuen Nasdaq-Ticker gehandelt: LFWD. Die neue Internetseite des Unternehmens ist unter GoLifeward.com zu finden und präsentiert das gesamte Portfolio an lebensverändernden Lösungen, einschließlich des ReWalk Personal Exoskeletts, der AlterG Anti-Schwerkraft-Systeme, des ReStore Exo-Suits und der MyoCycle FES-Systeme.Um mehr über die neue Identität und Mission von Lifeward zu erfahren, besuchen Sie bitte GoLifeward.com Lifeward designt, entwickelt und vermarktet lebensverändernde Lösungen, die das gesamte Spektrum der körperlichen Rehabilitation und Genesung abdecken und nachweislich funktionelle und gesundheitliche Vorteile in klinischen Einrichtungen sowie im häuslichen Umfeld bieten. Unsere Mission bei Lifeward ist es, Innovationen voranzutreiben, um das Leben von Menschen mit körperlichen Einschränkungen oder Behinderungen zu verändern. Wir haben uns verpflichtet, wegweisende Lösungen zu entwickeln, die es den Menschen ermöglichen, das zu tun, was sie lieben. Das Portfolio von Lifeward umfasst innovative Produkte wie das ReWalk Exoskelett, das AlterG Anti-Schwerkraft-System, den ReStore Exo-Suit und das MyoCycle FES-System.Lifeward wurde 2001 gegründet und hat Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Israel und Deutschland. Weitere Informationen über das Lifeward-Portfolio finden Sie unter GoLifeward.com ReWalk®, ReStore® und Alter G® sind eingetragene Marken von ReWalk Robotics Ltd. (DBA Lifeward) und/oder ihrer Tochtergesellschaften.Zusätzlich zu den historischen Informationen enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können Prognosen über die künftige Leistung von Lifeward und künftige behördliche Interaktionen sowie andere Aussagen enthalten, die keine Aussagen über historische Tatsachen sind und in einigen Fällen durch Wörter wie "antizipieren", "annehmen", "glauben", "fortsetzen", "könnten", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "zukünftig", "werden", "sollten", "würden", "anstreben" und ähnliche Begriffe oder Formulierungen gekennzeichnet sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung, die Ungewissheiten, Risiken und Änderungen der Umstände unterliegen, die schwer vorhersehbar sind und von denen viele außerhalb der Kontrolle von Lifeward liegen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen, werden in den regelmäßigen Veröffentlichungen des Unternehmens mit der Securities and Exchange Commission ("SEC") ausführlicher erörtert, einschließlich der Risikofaktoren, die unter der Überschrift "Risk Factors" im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K und 10-K/A für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr beschrieben sind, der bei der SEC eingereicht wurde, sowie in anderen Dokumenten, die später bei der SEC eingereicht oder ihr vorgelegt wurden. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Faktoren oder Ereignisse, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen, können von Zeit zu Zeit auftreten, und es ist dem Unternehmen nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Lifeward keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.