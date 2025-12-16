Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1046026

Ares GmbH Brunnenstraße 67 44536 Lünen, Deutschland http://www.spiegel21.de
Ansprechpartner:in Herr Wirt.-Ing. (FH) Erkan Doganay +49 2306 7530100
Logo der Firma Ares GmbH

Neue Dimension des Online-Shoppings: Spiegel21 präsentiert neuen 3D-Konfigurator

Der 3D-Konfigurator des beliebten Herstellers von maßgeschneiderten Spiegeln und Möbeln Spiegel21 bietet eine komfortable Möglichkeit, Produkte bequem zu Hause und trotzdem in allen drei Dimensionen zu begutachten und individuell zu konfigurieren.

(lifePR) (Lünen, )
Im Vergleich zu anderen Gütern ist der Anteil an Online-Käufen im Möbel-Segment im niedrigen zweistelligen Prozentbereich eher gering. Auch wenn Prognosen einen Anstieg des Anteils im Onlinehandel in den nächsten Jahren auf rund ein Drittel vorhersehen, bleiben Möbel weiterhin vorwiegend ein Angebot des stationären Handels. Die Gründe hierfür sind nachvollziehbar: Die Anschaffung von Möbel ist meist Teil einer längerfristigen Planung, verbunden mit größeren Investitionen und vor allen Dingen Ergebnis einer Entscheidung aufgrund detaillierter visueller Begutachtung. Anders ausgedrückt, wer einen Spiegel oder ein Möbelstück kauft, möchte dies meist zuvor sorgfältig von allen Seiten betrachten. Der stationäre Handel bietet hierzu zwar Gelegenheit, beschränkt sich jedoch meist auf Massenware oder vorkonfigurierte Einzelstücke in Möbelausstellungen. Maßgefertigte Möbel können auch hier meist nur auf dem Papier oder am Bildschirm visualisiert werden. Gerade maßgeschneiderte Spiegel und Möbel gewinnen jedoch zunehmend an Beliebtheit. Anbieter wie Spiegel21 bieten mit Spiegeln und Möbeln nach Maß optimale Voraussetzungen zur Gestaltung individueller Wohnräume, auch bei architektonisch anspruchsvollen Vorgaben.

Vorführung „on demand“ – Mit dem 3D-Konfigurator auf Shoppingtour

Mit dem neuen 3D-Konfigurator können Kunden des renommierten Online-Anbieters Spiegel21 ab sofort Spiegel online, am heimischen PC, Laptop, Tablet oder Smartphone begutachten. Zusätzlich zum 1.000 m² großen Showroom in Lünen bietet der Hersteller maßgeschneiderter Spiegel, Möbel und Glaslösungen damit Privat- und Geschäftskunden Gelegenheit, das vielfältige Sortiment aus Bad- und Wohnspiegeln in unterschiedlichsten Größen, Formen und Qualitäten aus der Ferne zu erkunden. Besonders reizvoll ist hierbei die Möglichkeit, nicht nur vorgegebene Konfigurationen dreidimensional darstellen zu können, sondern die umfangreichen Individualisierungsmöglichkeiten über den 3D-Konfigurator in die Planung einzubeziehen und anzuzeigen.

Der 3D-Konfigurator macht Kunden zum professionellen Designer im Home-Office

Alle Spiegel im Online-Sortiment lassen sich auf der Produktseite mit nur einem Klick in den 3D-Konfigurator laden und per Maus oder Touch drehen, schwenken, verschieben oder vergrößern. Über eine intuitive Navigation können Maße und Proportionen angepasst und optionale Elemente zum ausgewählten Spiegel-Modell hinzugefügt werden. Badspiegel nach Maß mit oder ohne Beleuchtung können so mit zusätzlicher Komfort-Ausstattung wie Steckdosen, einer Uhr oder Lautsprechern, zusätzlichen Ablagen, Verblendungen und Facetten kombiniert werden. Schritt für Schritt erscheint ein dreidimensionales Abbild des persönlichen Traumspiegels. In Kürze wird es sogar den Besuchern möglich gemacht, diese individuell gestalteten Möbel per Augmented Reality komfortabel über die eigene App auch in den eigenen Räumen zu Hause zu projizieren und zu betrachten.

To be continued – eine Reise mit dem 3D-Konfigurator in die Möbelwelt von Spiegel21

Aktuell können Besucher der Website unter spiegel21.de im Online-3D-Konfigurator aus mehr als 250 verschiedenen Spiegel-Varianten in mehr als 15 Kategorien vom Hollywood-Badspiegel bis zum TV-Spiegel mit eingebautem 15,6-Zoll bis  43-Zoll LED-Fernseher auswählen und diese an ihre individuellen Wünsche angepasst visualisieren. Darüber hinaus planen die Verantwortlichen von Spiegel21 bereits die Ausweitung des 3D-Konfigurators auf die restliche Produktpalette im Online-Angebot. Zukünftig werden dann auch Spiegelschränke, Unterschränke, Hochschränke, Sideboards und Lowboards, Nachtische und Garderobenschränke aus dem vielseitigen Angebot an Maßanfertigungen aus dem Sortiment von Spiegel21 über den 3D-Konfigurator mit allen individuellen Anpassungen vom heimischen Sofa oder vom Schreibtisch aus detailliert zu begutachten sein.

Mehr Informationen über Spiegel21 finden Sie auf der Seite Über uns.

Website Promotion

Website Promotion
Spiegel21 - Badmöbel, Spiegelschränke, Glas und Badspiegel nach Maß
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.