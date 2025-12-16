Neue Dimension des Online-Shoppings: Spiegel21 präsentiert neuen 3D-Konfigurator
Der 3D-Konfigurator des beliebten Herstellers von maßgeschneiderten Spiegeln und Möbeln Spiegel21 bietet eine komfortable Möglichkeit, Produkte bequem zu Hause und trotzdem in allen drei Dimensionen zu begutachten und individuell zu konfigurieren.
Vorführung „on demand“ – Mit dem 3D-Konfigurator auf Shoppingtour
Mit dem neuen 3D-Konfigurator können Kunden des renommierten Online-Anbieters Spiegel21 ab sofort Spiegel online, am heimischen PC, Laptop, Tablet oder Smartphone begutachten. Zusätzlich zum 1.000 m² großen Showroom in Lünen bietet der Hersteller maßgeschneiderter Spiegel, Möbel und Glaslösungen damit Privat- und Geschäftskunden Gelegenheit, das vielfältige Sortiment aus Bad- und Wohnspiegeln in unterschiedlichsten Größen, Formen und Qualitäten aus der Ferne zu erkunden. Besonders reizvoll ist hierbei die Möglichkeit, nicht nur vorgegebene Konfigurationen dreidimensional darstellen zu können, sondern die umfangreichen Individualisierungsmöglichkeiten über den 3D-Konfigurator in die Planung einzubeziehen und anzuzeigen.
Der 3D-Konfigurator macht Kunden zum professionellen Designer im Home-Office
Alle Spiegel im Online-Sortiment lassen sich auf der Produktseite mit nur einem Klick in den 3D-Konfigurator laden und per Maus oder Touch drehen, schwenken, verschieben oder vergrößern. Über eine intuitive Navigation können Maße und Proportionen angepasst und optionale Elemente zum ausgewählten Spiegel-Modell hinzugefügt werden. Badspiegel nach Maß mit oder ohne Beleuchtung können so mit zusätzlicher Komfort-Ausstattung wie Steckdosen, einer Uhr oder Lautsprechern, zusätzlichen Ablagen, Verblendungen und Facetten kombiniert werden. Schritt für Schritt erscheint ein dreidimensionales Abbild des persönlichen Traumspiegels. In Kürze wird es sogar den Besuchern möglich gemacht, diese individuell gestalteten Möbel per Augmented Reality komfortabel über die eigene App auch in den eigenen Räumen zu Hause zu projizieren und zu betrachten.
To be continued – eine Reise mit dem 3D-Konfigurator in die Möbelwelt von Spiegel21
Aktuell können Besucher der Website unter spiegel21.de im Online-3D-Konfigurator aus mehr als 250 verschiedenen Spiegel-Varianten in mehr als 15 Kategorien vom Hollywood-Badspiegel bis zum TV-Spiegel mit eingebautem 15,6-Zoll bis 43-Zoll LED-Fernseher auswählen und diese an ihre individuellen Wünsche angepasst visualisieren. Darüber hinaus planen die Verantwortlichen von Spiegel21 bereits die Ausweitung des 3D-Konfigurators auf die restliche Produktpalette im Online-Angebot. Zukünftig werden dann auch Spiegelschränke, Unterschränke, Hochschränke, Sideboards und Lowboards, Nachtische und Garderobenschränke aus dem vielseitigen Angebot an Maßanfertigungen aus dem Sortiment von Spiegel21 über den 3D-Konfigurator mit allen individuellen Anpassungen vom heimischen Sofa oder vom Schreibtisch aus detailliert zu begutachten sein.
