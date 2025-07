Tausende unterwegs zu Potenzialen

„Leerstand – Lücken – Potenziale!“ Das Motto für den Tag der Architektur 2025 zog: An die 2.000 Architekturinteressierten nutzten den Aktionstag der Baukultur in Baden-Württemberg für die Erkundung von Potenzialen in ihrer Region oder ihrer Stadt. Bei hochsommerlichen Temperaturen unternahmen nahezu alle 42 Kammergruppen mit Bürgerinnen und Bürgern Touren zu mehr als 140 Objekten – und erfuhren nebenbei den Wert von baulichem Hitzeschutz. Auf diese Weise kamen rund 5.000 „Person-Objekt-Kontakte“ zusammen.„Die Architektenkammer Baden-Württemberg hatte in diesem Jahr eine besondere Botschaft. Wir wollten aufzeigen, dass überall im Land ein Riesenpotenzial für die Schaffung von Wohnraum und Stadtentwicklung vorhanden ist“, sagt Kammerpräsident Markus Müller. „Wir freuen uns, dass die Bürgerinnen und Bürger sich so zahlreich für diese Chancen durch Revitalisierung, Sanierung oder Umbau interessiert haben.“An vielen Objekten waren (Bau-)Bürgermeister oder Leitungen der Stadtplanungsämter zugegen, um für ihre Planungen zu werben: ein deutliches Signal, dass der Tag der Architektur auch für Kommunen ein etabliertes, geschätztes Format ist. Dieses Mal setzten sich die Besucher:innen mit den Möglichkeiten, Areale und Leerstände zu entwickeln, auseinander. Bisweilen war wenig mehr zu sehen als eine Brache, die auf Aktivierung wartet, und Pläne, die Möglichkeiten aufzeigten. An allen Objektstandorten wurde das diesjährige Motto lebendig.Allein in Freiburg erkundeten mehr als 100 Interessierte das Areal der Ganter-Brauerei. In Heidelberg nahmen rund 160 Personen das Angebot wahr, eines der bekanntesten und präsentesten Leerstände Heidelbergs zu besichtigen: die PMA // Print Media Academy sowie das vorbildlich sanierte und reaktivierte Betriebswerk. Im Ortenaukreis zeigte die Kammergruppe (KG) rund 70 Teilnehmenden am Beispiel Neuried-Dundenheim, wie die dörflichen Strukturen attraktiv gehalten, und in Offenburg, wie der Schlachthof nachgenutzt werden kann. Bilanz: Junge Familien suchten Inspiration, ältere Mitbürger staunten über die Entwicklung. In Konstanz waren bei Extremtemperaturen gut 50 Bürger:innen u.a. bei dem 360-Grad-Panorama-Museum „Konzil“ mitten an einem Verkehrsknoten. Fazit der KG: „Sehr gut angenommen! Viele neue Gesichter!“ Die Kammergruppe Ludwigsburg zog nach zwei Stationen Bilanz im Franck-Areal, wo die Wüstenrot Stiftung die Ausstellung „Lücken füllen, Wohnraum schaffen“ zeigt: „Ein sehr wichtiges Thema, das zur Diskussion anregt!“Auf der interaktiven Plattform www.orangeliste.com sind viele der besuchten Leerstände, Lücken und Potenziale in einer „Edition Tag der Architektur 2025“ eingepflegt.Weitere Infos unter www.akbw.de/tag-der-architektur