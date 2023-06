Gut 1.000 Teilnehmende am Tag der Architektur

Von Konstanz bis Öhringen und Lörrach bis Heidenheim – mehr als 1.000 Interessierte in ganz Baden-Württemberg nutzten am „Tag der Architektur“ die Gelegenheit, von fachkundiger Seite Planungen, Projekte und Gebäude erklärt zu bekommen. 41 Kammergruppen der Architektenkammer Baden-Württemberg zeigten, was das „Multitalent Architektur“, so das Motto 2023, alles kann.Die AKBW betätigte sich als „Gateopener“, denn neben Besuchen in bereits fertiggestellten Gebäuden und Anlagen waren auch exklusive Führungen durch Baustellen von Konversionsgebäuden im Angebot. „Ein voller Erfolg!“, meldeten fast alle Kammergruppen. Denn viele der Besichtigungstouren waren ausgebucht. In Heidelberg waren 125 Erwachsene sowie 25 Kinder, für die es ein gesondertes Angebot gab, der Einladung gefolgt. In Konstanz oder Heidenheim waren es ebenfalls um die 100. Im Schnitt nahmen zwischen 30 und 50 Personen an den angebotenen Touren teil, wobei die Anzahl der Teilnehmenden häufig limitiert wurde durch Plätze in den bestellten Bussen, die zu den Objekten führten.„Wir als Architektenkammer sind nicht nur stolz darauf, dass unsere Ehrenamtlichen ein derart beeindruckendes Besichtigungsprogramm stemmten, sondern auch, dass wir sehr viele Jüngere ansprechen konnten“, so Kammerpräsident Markus Müller. Das habe sich auf den üppig bespielten Social-Media-Kanälen der AKBW gezeigt. „Der Tag der Architektur in Baden-Württemberg war eine strahlende Demonstration von Kompetenz und Leidenschaft für Baukultur.“ Die AKBW dankt allen Beteiligten aus den Kammergruppen, den Büros, den Verwaltungen und Bauherrschaften, die die Besichtigungen ermöglichten, den Medienpartnern und vielen weiteren Unterstützern.