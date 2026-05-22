Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1061777

Architektenkammer Baden-Württemberg Danneckerstraße 54 70182 Stuttgart, Deutschland http://www.akbw.de
Ansprechpartner:in Frau Gabriele Renz +49 711 2196126
Logo der Firma Architektenkammer Baden-Württemberg

Einfach … schauen!

Tag der Architektur am 27. Juni 2026 in Baden-Württemberg mit gut 40 Besichtigungstouren zu mehr als 100 Objekten

(lifePR) (Stuttgart, )
Am 27. Juni heißt es in Baden-Württemberg wieder: Hereinspaziert! Am Tag der Architektur (TdA) öffnen mehr als 100 Bauherrschaften im Südwesten ihre Türen. Von Konstanz bis Bad Mergentheim, von Wangen bis Offenburg bieten die Aktiven der Architektenkammer Baden-Württemberg Besichtigungstouren zu Objekten an. Dazu sind die Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg herzlich eingeladen – aber auch bundesweit.

„Architektur ist nicht nur eine gestalterische Disziplin, sondern eine gesellschaftliche Aufgabe von hoher Verantwortung“, so Andrea Gebhard, die Präsidentin der Bundesarchitektenkammer in ihrem Grußwort zum TdA26. Gebäude, Quartiere und Stadträume müssten nachhaltig, bezahlbar, langlebig und zugleich von hoher gestalterischer Qualität sein. Und AKBW-Präsident Markus Müller betont: „Gute Architektur ist kein Zufallsprodukt.“ Lebensumfelder für Menschen zu gestalten, sei vielmehr „das Ergebnis fundierter Expertise und interdisziplinärer Zusammenarbeit im Bewusstsein der Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Umwelt.“

Die AKBW stellt den Tag der Architektur 2026 unter das Motto „einfach wohnen!“ Damit möchte die Architektenkammer Baden-Württemberg die Aufmerksamkeit auf die vielen Möglichkeiten lenken, gute, funktionierende Gebäude auch ohne überbordenden Einsatz von Technik und Material zu realisieren. Das Motto wird bewusst breit ausgelegt mit Betonung auf dem Wörtchen „einfach“. Es ist zugleich ein Appell. Denn die Zahl der unter reduzierten Standards und daher kostengünstiger realisierten Neubauten oder Umnutzungen ist durchaus ausbaufähig. Insofern stellt der Tag der Architektur auch einen Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklung dar.

Alle Objekte, die am Tag der Architektur 2026 besichtigt werden können, sind auf ihre Weise außergewöhnlich, sei es durch die Flexibilität ihrer Grundrisse oder durch den genutzten Baustoff. Auf der Liste stehen Mehrfamilienhäuser in Himbeerrot oder Schwarz, solche aus Holz oder als Holz-Hybridbauten im Baustoffmix erstellt, Tiny-Häuser oder beeindruckende Freiraumplanungen. Und wohin geht die Reise im Bauen und Wohnen? Nachhaltigkeit bleibt das zentrale Thema. Auffällig auch: Die Zahl der Bau- und Wohngenossenschaften nimmt zu.

Die Themen Planen und Bauen kommen bei den Bürger:innen an. Laut Institut für Demoskopie in Allensbach haben bundesweit sechs Prozent – mehr als sechs Millionen Menschen – besonderes Interesse an „moderner Architektur“ und informieren sich regelmäßig. Bestätigt wird der Zuspruch durch Medienmonitoring, wonach Architekturthemen etwa in Tageszeitungen überdurchschnittlich geklickt werden. Natürlich reizt vor allem die Ästhetik von Gebäuden. Die Architektenkammer hat jedoch die Erfahrung gemacht, dass die Menschen durchaus noch tieferes Interesse entwickeln, sofern man ihnen die Chance gibt, komplexere Zusammenhänge zu durchschauen.

Der Tag der Architektur ist die Gelegenheit schlechthin, die eine oder andere baulich-gestalterische Lösung in Augenschein zu nehmen, sich Ideen zu holen, inspirieren zu lassen durch pfiffige Planungsansätze sowie mit den Expertinnen und Experten aus der Planungspraxis ins Gespräch zu kommen. Überall dort, wo das große A wie Architektur zu sehen ist!

Wir freuen uns über eine Vorankündigung des Tages der Architektur in Ihrem Medium. Die Redaktionen sind ebenfalls herzlich eingeladen, die eine oder andere Tour zu begleiten oder an einem Treffpunkt dazuzustoßen. Gern vermitteln wir auch Ansprechpartner:innen.

Hintergrund: Tag der Architektur

Der Tag der Architektur ist ein bundesweiter Aktionstag, um auf den Wert von Architektur und Baukultur aufmerksam zu machen. Immer Ende Juni laden die Landesarchitektenkammern die interessierten Bürgerinnen und Bürger ein zu Stadtspaziergängen, Bus- oder Radtouren zu interessanten Wohnhäusern, Quartieren, Sanierungen, Aufstockungen oder Freiraumgestaltungen. Die Aktiven der AKBW-Kammergruppen – Archi­tektinnen und Architekten, Innenarchitekt:innen, Landschaftsarchitekt:innen sowie Stadtplaner:innen – sind ebenso vor Ort wie die Auftraggebenden, seien es öffentliche oder private Bauherrschaften.

Informationen für Medienpartner
  • Übersicht aller angebotenen Touren, soweit bereits gemeldet: www.akbw.de/tag-der-architektur
  • Alle Teilnehmenden erhalten ein Architektur-Glossar mit zentralen, aktuellen Schlagwörtern zum Mitreden in Diskussionen.
  • Baden-württembergisches Visual zum Tag der Architektur 2026 sowie der QR-Code zu weiterführenden Informationen in verschiedenen Dateiformaten zum Download:
    www.akbw.de/tda26-medien

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.