Einfach … schauen!

Übersicht aller angebotenen Touren, soweit bereits gemeldet: www.akbw.de/tag-der-architektur

Alle Teilnehmenden erhalten ein Architektur-Glossar mit zentralen, aktuellen Schlagwörtern zum Mitreden in Diskussionen.

Baden-württembergisches Visual zum Tag der Architektur 2026 sowie der QR-Code zu weiterführenden Informationen in verschiedenen Dateiformaten zum Download:

www.akbw.de/tda26-medien

Am 27. Juni heißt es in Baden-Württemberg wieder: Hereinspaziert! Am Tag der Architektur (TdA) öffnen mehr als 100 Bauherrschaften im Südwesten ihre Türen. Von Konstanz bis Bad Mergentheim, von Wangen bis Offenburg bieten die Aktiven der Architektenkammer Baden-Württemberg Besichtigungstouren zu Objekten an. Dazu sind die Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg herzlich eingeladen – aber auch bundesweit.„Architektur ist nicht nur eine gestalterische Disziplin, sondern eine gesellschaftliche Aufgabe von hoher Verantwortung“, so Andrea Gebhard, die Präsidentin der Bundesarchitektenkammer in ihrem Grußwort zum TdA26. Gebäude, Quartiere und Stadträume müssten nachhaltig, bezahlbar, langlebig und zugleich von hoher gestalterischer Qualität sein. Und AKBW-Präsident Markus Müller betont: „Gute Architektur ist kein Zufallsprodukt.“ Lebensumfelder für Menschen zu gestalten, sei vielmehr „das Ergebnis fundierter Expertise und interdisziplinärer Zusammenarbeit im Bewusstsein der Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Umwelt.“Die AKBW stellt den Tag der Architektur 2026 unter das Motto „einfach wohnen!“ Damit möchte die Architektenkammer Baden-Württemberg die Aufmerksamkeit auf die vielen Möglichkeiten lenken, gute, funktionierende Gebäude auch ohne überbordenden Einsatz von Technik und Material zu realisieren. Das Motto wird bewusst breit ausgelegt mit Betonung auf dem Wörtchen „einfach“. Es ist zugleich ein Appell. Denn die Zahl der unter reduzierten Standards und daher kostengünstiger realisierten Neubauten oder Umnutzungen ist durchaus ausbaufähig. Insofern stellt der Tag der Architektur auch einen Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklung dar.Alle Objekte, die am Tag der Architektur 2026 besichtigt werden können, sind auf ihre Weise außergewöhnlich, sei es durch die Flexibilität ihrer Grundrisse oder durch den genutzten Baustoff. Auf der Liste stehen Mehrfamilienhäuser in Himbeerrot oder Schwarz, solche aus Holz oder als Holz-Hybridbauten im Baustoffmix erstellt, Tiny-Häuser oder beeindruckende Freiraumplanungen. Und wohin geht die Reise im Bauen und Wohnen? Nachhaltigkeit bleibt das zentrale Thema. Auffällig auch: Die Zahl der Bau- und Wohngenossenschaften nimmt zu.Die Themen Planen und Bauen kommen bei den Bürger:innen an. Laut Institut für Demoskopie in Allensbach haben bundesweit sechs Prozent – mehr als sechs Millionen Menschen – besonderes Interesse an „moderner Architektur“ und informieren sich regelmäßig. Bestätigt wird der Zuspruch durch Medienmonitoring, wonach Architekturthemen etwa in Tageszeitungen überdurchschnittlich geklickt werden. Natürlich reizt vor allem die Ästhetik von Gebäuden. Die Architektenkammer hat jedoch die Erfahrung gemacht, dass die Menschen durchaus noch tieferes Interesse entwickeln, sofern man ihnen die Chance gibt, komplexere Zusammenhänge zu durchschauen.Der Tag der Architektur ist die Gelegenheit schlechthin, die eine oder andere baulich-gestalterische Lösung in Augenschein zu nehmen, sich Ideen zu holen, inspirieren zu lassen durch pfiffige Planungsansätze sowie mit den Expertinnen und Experten aus der Planungspraxis ins Gespräch zu kommen. Überall dort, wo das große A wie Architektur zu sehen ist!Der Tag der Architektur ist ein bundesweiter Aktionstag, um auf den Wert von Architektur und Baukultur aufmerksam zu machen. Immer Ende Juni laden die Landesarchitektenkammern die interessierten Bürgerinnen und Bürger ein zu Stadtspaziergängen, Bus- oder Radtouren zu interessanten Wohnhäusern, Quartieren, Sanierungen, Aufstockungen oder Freiraumgestaltungen. Die Aktiven der AKBW-Kammergruppen – Archi­tektinnen und Architekten, Innenarchitekt:innen, Landschaftsarchitekt:innen sowie Stadtplaner:innen – sind ebenso vor Ort wie die Auftraggebenden, seien es öffentliche oder private Bauherrschaften.