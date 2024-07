Einfach (Um)Bauen: Motto mit Zugkraft

Der Tag der Architektur 2024 in Baden-Württemberg zog – trotz brütender Hitze und bevorstehendem EM-Deutschlandspiel – am Samstag, 29. Juni, rund 2.200 Architekturfans und Bauinteressierte an. Architektinnen und Architekten, Stadtplanerinnen und Stadtplaner führten durch die Objekte, Bauherrschaften standen für Fragen bereit, mancherorts berichteten auch Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister über ihre Projekte.„Es ist großartig zu sehen, dass sich so viele Bürgerinnen und Bürger für qualitätvolle Planung und gute Gestaltung interessieren“, so Markus Müller, der Präsident der Architektenkammer Baden-Württemberg. „Die Resonanz gibt auch unserem beharrlichen Eintreten für klimaangepasstes und nachhaltiges Bauen Rückenwind.“Fast alle der insgesamt 42 regionalen Kammergruppen boten Stadtspaziergänge, Fahrradfahrten oder Bustouren jeweils zu mehreren unterschiedlichen Stationen an. Oftmals waren die Plätze im Bus der limitierende Faktor. „Ausgebucht!“ hieß es aus Pforzheim. „Super besucht!“ aus Ludwigsburg. „Wir hatten sogar eine Warteliste“ meldete die Kammergruppe Böblingen. Im Angebot waren gut hundert Objekte, die das bundesweite Motto „Einfach (Um)Bauen“ mit Leben füllten. Besonders erfreulich aus Sicht der AKBW: Neben zahlreichen „Stammgästen“ nahmen in diesem Jahr auch viele Jüngere die Einladung zu kostenlosen Architekturbesichtigungen wahr.Auf dem Programm stand eine große Zahl an Wohn- und Geschäftshäusern, darunter viele Neubauten. Zusätzlich gab es zwei thematische Schwerpunkte: Bildungsbauten – etwa die Gemeinschaftsschule Herrischried in Waldshut-Tiengen oder die Grundschule Fuchshofstraße in Ludwigsburg – und Umnutzungen von Klinikgebäuden u. a. zu Wohnzwecken – wie das „Hospital Areal“ in Heidelberg oder die „Alte Chirurgie“ am Safranberg in Ulm.Alle Objekte, die beim Tag der Architektur 2024 in Baden-Württemberg auf dem Besichtigungsprogramm standen, finden sich in dem Tourenverzeichnis der Architektenkammer BW www.akbw.de/Tag-der-Architektur