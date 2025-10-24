BIPV-Leitfaden, Datenbank, Austausch-Plattform
BIPV-Initiative stellt interdisziplinäre Vernetzungsplattform zur Verfügung: „Gebäudeintegrierte Photovoltaik ist ein Schlüsselthema für den Klimaschutz und die Energiezukunft im Gebäudesektor.“
„Die Planungsaufgabe Gebäudeintegrierte Photovoltaik ist aktuell in besonderer Weise interdisziplinär geprägt“, betont Dr.-Ing. Thomas Stark, Sprecher der BIPV-Initiative und Professor für Energieeffizientes Bauen an der HTWG Konstanz. „Mit der BIPV-Initiative BW ist es gelungen, die relevanten Akteure aller Teildisziplinen von der Planung bis zur Realisierung optimal zu vernetzen und gemeinsame Informations- und Austauschformate zu entwickeln.“
In der gut einjährigen Projektphase wurde über die Vernetzungs-Plattform hinaus auch der Online-Leitfaden grundlegend überarbeitet: Die integrierte Produktdatenbank mit über 200 PV-Systemen verfügt nun über eine moderne Such- und Filterfunktion, die den Zugang zu relevanten Fachinformationen deutlich erleichtert. Auch die Projektdatenbank erhielt ein umfangreiches Update und bietet jetzt eine noch anwenderfreundlichere Darstellung der über 60 realisierten BIPV-Projekte.
Die BIPV-Initiative betont den zunehmend hohen Stellenwert der bauwerkintegrierten Photovoltaik als Schlüsselthema für den Klimaschutz und die Energiezukunft im Gebäudesektor. In Zeiten, in denen öffentliche Aufmerksamkeit und politische Dynamik für Klimaschutzmaßnahmen schwanken, sieht die Initiative in diesem Projekt einen wichtigen Beitrag zur Etablierung und Verstetigung der Gebäudeintegrierten Photovoltaik.
Projekt-Info Netzwerk für Bauwerkintegrierte PV-Anlagen Baden-Württemberg
Von März 2024 bis Mai 2025 arbeiteten die Partner HTWG Konstanz und die AKBW mit Unterstützung vom ISE und dem ZSW gemeinsam an einer Austausch-Plattform für relevante Akteure, um die BIPV zu fördern und dauerhaft zu verankern. Das Umweltministerium Baden-Württemberg unterstützte die Initiative und ihre Partner bei der Umsetzung innovativer Lösungen, die Klimaschutz und Baukultur verbinden.
Der Schlussbericht ist auf der Website der LUBW zugänglich: https://pd.lubw.de/10813
Alle Infos zum Netzwerk BIPV: https://bipv-bw.de/netzwerk/