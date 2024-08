Tipps für den Aufenthalt im Bäderland Bayerische Rhön

Klein und fein liegt das Staatsbad Bad Bocklet idyllisch in den Saaleauen umgeben von rauschenden Wäldern, ideal für alle, die intensive Erholung suchen. Herzstück des Mineral- und Moorbads bildet der wunderschöne Kurpark in Form einer Bischofsmütze. Rund um den Kurpark gruppieren sich übersichtlich und auf kurzen Wegen die Kureinrichtungen aus der Biedermeierzeit. Blickfang ist der Brunnenbau mit der Balthasar-Neumann-Quelle, der eisenhaltigsten Quelle Deutschlands. Beliebt ist Bad Bocklet neben der klassischen Kur bei Freunden von authentischem Ayurveda. Zahlreiche Therapeuten aus dem indischen Kerala wenden hier zuverlässig und engagiert diese sanfte Naturheilmethode an. www.badbocklet.de und Teil der UNESCO-Welterbestätte ‚Great Spa Towns of Europe‘ Bad Kissingen seine Gäste. Die Innenstadt besticht durch ihr historisches Kurgartenensemble mit Regentenbau, Arkadenbau sowie der Wandel- und Brunnenhalle. Wohltuend für die Seele sind Spaziergänge durch die weitläufigen Gärten und Parks, wie den Rosengarten mit plätschernden Multimedia-Brunnen, sowie eine Fahrt mit dem Dampferle auf der Saale. Ein besonderes Erlebnis ist das Heilwasser-Tasting mit den sympathischen Brunnenfrauen, denn allein in Bad Kissingen sprudeln sieben Quellen. Durch seine sieben Heilquellen und Naturmoor-Anwendungen entwickelte sich Bad Kissingen im Laufe der Jahrhunderte zu einem hochmodernen, medizinisch bestens ausgestatteten Gesundheitsstandort. www.bad-kissingen.de Das Staatsbad Bad Brückenau begeistert durch seinen nostalgischen Charme der imposanten historischen Gebäude, der Naturidylle und perfekten Kombination aus Medical Wellness und traditionellen Therapien. Dem Zeitgeist entsprechend sind die Traditionelle Chinesische Medizin und das Heilfasten mit Wohlfühl-Faktor weitere Schwerpunkte des Mineral- und Moorheilbades. Das Heilwasser sprudelt wunderschön inszeniert in der modernen Heilquellen Lounge. Die Stadt Bad Brückenau erweitert das Gesundheitsprogramm um weitere wertvolle Heilquellen und gesundheitsfördernde Angebote. www.staatsbad.de Fränkisch-gemütlich wird es in der FestungsstadtGäste erleben hier das Zusammenspiel von unberührter Natur, wohltuenden Mineralquellen und der Möglichkeit sportlicher und kultureller Aktivitäten. Die 2024 eröffnete neue Trink- und Wandelhalle präsentiert die zwei Mineralheilquellen Regius und Urbani. Das Gesundheits- und Erlebnisbad FrankenTherme mit dem ersten Natur-Heilwasser-See Deutschlands bildet das Herz der Kurstadt. www.frankentherme.de Nummer Fünf im Bunde des Bäderlandes Bayerische Rhön ist. Der Mix aus kompetenter Kurbetreuung, medizinisch höchstem Standard, Bewegung und Entspannung sowie einem abwechslungsreichen Freizeit- und Kulturprogramm machen die Stadt mit einem reichen Einkaufsangebot zu einem der modernsten Gesundheitsstandorte Deutschlands. Ein idealer Gastgeber für alle, die Prävention und Gesunderhaltung suchen, Sport lieben und gerne in der Natur sind. www.bad-neustadt-erleben.de Die herrliche Kulisse für die fünf Kurorte im Bäderland Bayerische Rhön bildet dasmit einer fantastischen Mittelgebirgslandschaft, geprägt von einzigartiger Flora und Fauna. Zu den beliebtesten Ausflugszielen zählen der Kreuzberg und das Schwarze Moor. www.rhoen.info Ganz schön viel erlebt in den letzten Tagen im Bäderland Bayerische Rhön? Dann ist jetzt Zeit für einen erholsamen Ausklang an einem der sicherlich gefundenen Lieblingsorte. www.baederland-bayerische-rhoen.de , Facebook, Instagram