Gesund und gestärkt durch Herbst und Winter

Bad Bocklet, Bad Kissingen, Bad Brückenau, Bad Königshofen und Bad Neustadt bieten rund ums Jahr gebündelte Gesundheitskompetenz zentral in Deutschland im Dreiländereck Bayern, Hessen, Thüringen. Schnell und auf umweltfreundlich kurzen Wegen erreichen Erholungsuchende die fränkischen Kraftorte im UNESCO Biosphärenreservat Rhön.„Gerade im Herbst und Winter ist es wichtig, Körper, Geist und Seele durch gezielte Maßnahmen für die kalte Zeit zu stärken", weiß Thomas Beck, Sprecher des Bäderlandes Bayerische Rhön. Die Ruhe nach dem Sommertrubel tut der Seele ebenso gut wie der Anblick des rot-goldenen Farbrauschs in den weitläufigen Kurparks, Wanderwegen und in der ganzen Rhön. Ein einzigartiger Anblick, der die Seele wärmt, zur Entschleunigung einlädt und dabei hilft, Stress abzubauen, was in der hektischen Vorweihnachtszeit besonders wertvoll ist.„Das frische, klare Herbst- und Winterklima der Bayerischen Rhön ist ein natürlicher Aktivator für das Immunsystem. Die kühle, saubere Luft regt die Durchblutung an, fördert die Sauerstoffaufnahme und unterstützt den Körper dabei, Abwehrkräfte aufzubauen", fügt Thomas Beck als weiteren Aspekt für einen Gesundheitsaufenthalt in der kühlen Jahreszeit hinzu.Die Heilbäder der Bayerischen Rhön bieten nicht nur Erholung, sondern gleichermaßen Linderung von akuten und chronischen Beschwerden. Die 21 Heilquellen sprudeln rund ums Jahr und bieten aufgrund ihrer zahlreichen Indikationen eine Fülle von hochwertigen und nachhaltigen Anwendungen. Das mineralienreiche Elixier genießen Gäste z. B. bei der Trinkkur, bei Kneipp und Bädern bis hin zu den Thermalbädern.Die medizinische Kompetenz der traditionsreichen Bäder im Norden Bayerns nutzten schon Kaiserin Sisi und König Ludwig I. Heute bilden die historischen Prachtbauten die perfekte Kulisse für einen modernen Mix an Gesundheitsangeboten. Der Bogen spannt sich vom wohltuenden Kurzurlaub über Ein- oder Zwei-Wochen-Aufenthalte z. B. mit Schwerpunkt Ayurveda oder Kneipp bis zur wieder von den Krankenkassen angebotenen dreiwöchigen ambulanten Badekur.In der kalten Jahreszeit nur mal ein paar Stunden oder Tage ins wohlige Warm abtauchen? Herbst und Winter laden dazu ein, sich in den wohltuenden Wellnesseinrichtungen der Heilbäder im Bäderland Bayerische Rhön zu entspannen. Vier großzügige Thermen stehen zu Wahl, die KissSalis Therme in der Welterbestadt Bad Kissingen, die Therme Vital Spa im Dorint Hotel Bad Brückenau, die FrankenTherme mit Gradierwerk und Natur-Heilwassersee in Bad Königshofen, sowie das sportliche Triamare in Bad Neustadt.Ein Besuch der Thermen mit den Saunalandschaften bietet optimale Bedingungen zur Stärkung des Immunsystems und zur Reinigung der Atemwege. Massagen wie Hot-Stone tragen zur körperlichen Erholung bei und unterstützen die Prävention während der kalten Monate.Das Staatsbad Bad Kissingen zum Beispiel verbindet Kultur mit Wellness mit dem Kombiticket „Therme & Welterbe erleben". Gäste können in der KissSalis Therme entspannen und historische Gebäude besichtigen, am Heilwasserausschank teilnehmen und den Konzerten der Staatsbad Philharmonie Kissingen lauschen.Raus in die Natur auch im Herbst und Winter lautet die Empfehlung der Gesundheitsexperten im Bäderland Bayerische Rhön: Auf dem Programm stehen z. B. Wandern, Nordic Walking und Radfahren in der Bayerischen Rhön. Im Winter heißt es ab auf die Loipen zum Langlauf, Schneeschuhwandern, Winterwandern und auch Skifahren.Auch für den Geist sollte man Gutes tun: Die Zeit zwischen erholsamen Gesundheitsanwendungen lässt sich sinnvoll nutzen. Die fünf Kurorte bieten im Herbst und Winter einen prall gefüllten Veranstaltungskalender mit Kulturangeboten von Festen und Märkten über Konzerte bis zu Theater und Kabarett. Daneben laden die Innenstädte zum entspannten Einkaufsbummel ein und die Gastronomen servieren regionale Spezialitäten und Vielerlei aus aller Welt.Kurzum: Herbst und Winter im Bäderland Bayerische Rhön sind die perfekte Zeit, um präventiv etwas für die eigene Gesundheit zu tun oder chronische Beschwerden zu lindern. Die Kombination aus frischer Luft, zahlreichen Anwendungen und wohltuender Entspannung in den Kurorten Bad Bocklet, Bad Kissingen, Bad Brückenau, Bad Königshofen im Grabfeld und Bad Neustadt an der Saale bietet optimale Voraussetzungen, um gestärkt und vital durch die kalte Jahreszeit zu kommen. Die Lage im UNESCO Biosphärenreservat Bayerische Rhön verstärkt die positiven gesundheitlichen Effekte und macht diese Region zu einem idealen Ziel für Prävention und Erholung, zumal sie durch die zentrale Lage mitten in Deutschland leicht und stressfrei zu erreichen ist.