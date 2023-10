Auslandskrankenversicherung für Arbeitnehmer

Hohes Sicherheitsbedürfnis fordert Arbeitgeber

Unternehmen mit Personal in fernen Ländern wollen Auslandskrankenversicherungen, die das hohe Sicherheitsbedürfnis ihrer Arbeitnehmer erfüllen. Es ist seit der Corona-Pandemie und angesichts politischer Krisen sowie vermehrter Naturkatastrophen deutlich gestiegen. Expats erwarten individuelle Versicherungsleistungen und im Notfall auch Unterstützung vor Ort. Darauf müssen sich Auslandskrankenversicherungen einstellen.



International tätige Unternehmen haben eine besondere Fürsorgepflicht für ihre Belegschaft. Vor allem im Ausland erwarten Fach- und Führungskräfte eine schnelle und professionelle medizinische Versorgung. Der französische Anbieter APRIL international, seit Anfang des Jahres mit einer Niederlassung in Köln, bietet neben einer passenden Gruppenversicherung für Firmen mit Angestellten im Ausland auch medizinische Fürsorge vor Ort. Er hat ein weltweites Netzwerk der Hilfe mit kompetenten medizinischen Dienstleistern gespannt. So gelingt im Fall der Fälle ein schneller Zugang zu erstklassigen Ärzten und Einrichtungen. Das Netzwerk unterstützt bereits mehr als 1.500 global agierende Unternehmen – vom Mittelstand bis zum Konzern, von internationalen Organisationen bis zu privaten und öffentlichen Bildungseinrichtungen. Sie profitieren von standardisierten oder individuellen Lösungen, die zum Bedarf im jeweiligen Land und zu besonderen Aufgabestellungen passen.



Was die Arbeitnehmer umfassend schützt, entlastet die Administration ihrer Arbeitgeber. Mit der Gruppenversicherung haben die Personalabteilungen ein sicheres und leicht zu bedienendes HR-Portal zur Verfügung. Es ermöglicht das weltweite Monitoring von Belegschaften in vier Länderzonen. Auf Gesundheitsprüfungen wird ab einer Anzahl von drei im Ausland versicherten Mitarbeitenden verzichtet. In Ländern mit besonderen Anforderungen wie den Vereinigten Arabischen Emiraten (inklusive Dubai) sowie in Thailand, Singapur, Hongkong, China, Vietnam, Indonesien und auf den Philippinen gibt es lokal anerkannte Lösungen. Da medizinische Versorgung in vielen dieser Länder auf höchst unterschiedlichem Niveau gelingt, unterstützt APRIL ihre Versicherten mit individueller Betreuung und Beratung rund um die Uhr – vor allem in dringenden Notfällen.



Attraktive Leistungspakete sorgen für individuelle Gruppentarif-Lösungen, die zur jeweiligen Größe des Unternehmens passen. Höchst unterschiedliche Kosten des Gesundheitswesens, die von Land zu Land stark schwanken, werden ebenfalls berücksichtigt. Ein einzigartiges, kostenloses Telemedizin-Angebot und eine App sind digitale Ergänzungen. Gerade die Telemedizin in einer Sprache nach Wunsch kann für schnelle Hilfe sorgen und das Bedürfnis nach hoher Sicherheit im Ausland erfüllen. 70 Prozent der medizinischen Fälle können durch Telemedizin gelöst werden, ohne dass es einer weiteren Versorgung bedarf.



Die APRIL-Gruppe hat sich als Großhandelsmakler mit internationalem Netzwerk und rund 150.000 Versicherten in 180 Ländern etabliert. Von der Zusammenarbeit mit mehr als 20.000 Maklern rund um den Globus profitieren seit einem Jahr auch deutsche Arbeitnehmer und Arbeitgeber. „Dank unserer globalen Aufstellung in 13 Ländern können wir viele Synergien nutzen und Vorteile anbieten, wenn es um eine gute medizinische Versorgung im Ausland geht“, sagt Matthias Hentschke, Vertriebsdirektor von APRIL International in Deutschland.