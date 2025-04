APRIL ermöglicht weltweit Zugang zu hochwertiger Gesundheitsversorgung

Mit der zunehmenden internationalen Mobilität wächst auch der Bedarf an flexiblen, verlässlichen Auslandskrankenversicherungen. APRIL International, einer der führenden Anbieter im Bereich International Private Medical Insurance (IPMI), unterstützt Versicherungsmakler aktiv dabei, dieses dynamische Marktsegment zu erschließen.



„Wer ins Ausland geht – sei es zum Studieren, für einen neuen Job oder als digitaler Nomade – verliert häufig den Zugang zur heimischen Krankenversicherung“, erklärt Isabelle Moins, CEO Europa bei APRIL International. „Reiseversicherungen bieten meist nur einen begrenzten Schutz für wenige Monate und stoßen gerade in Ländern mit hohen Gesundheitskosten, wie den USA, schnell an ihre Grenzen.“



APRIL bietet weltweit gültige, umfassende Krankenversicherungslösungen, die speziell auf die Bedürfnisse international mobiler Menschen zugeschnitten sind – mit weltweitem Versicherungsschutz, digitalen Tools und persönlicher Unterstützung. Die Policen decken sowohl die alltägliche Gesundheitsversorgung als auch Notfälle ab und ermöglichen Zugang zu einem globalen Netzwerk von über zwei Millionen medizinischen Dienstleistern.



Individuelle Betreuung statt Hotline-Service



Ein zentrales Unterscheidungsmerkmal: APRIL legt großen Wert auf persönliche Begleitung. Versicherte erhalten rund um die Uhr Unterstützung – von der Auswahl geeigneter medizinischer Einrichtungen über die Administration bis hin zur Begleitung in Notfällen. Digitale Services wie die Easy Claim App und die Easy Pay Card vereinfachen die Abrechnung – inklusive weltweiter Direktzahlungen.



Darüber hinaus setzt APRIL auf ein eigenes Case Management: Ärztinnen, Ärzte und Pflegepersonal im Unternehmen begleiten Versicherte durch komplexe Behandlungssituationen – etwa bei chronischen Erkrankungen, Krankenhausaufenthalten oder Reha-Maßnahmen. Ziel ist es, medizinische Ergebnisse zu verbessern und gleichzeitig den Stress durch fremde Gesundheitssysteme zu minimieren.



Möglich wird diese individuelle Betreuung durch ein über Jahrzehnte aufgebautes medizinisches Netzwerk. Versicherte werden proaktiv mit passenden Gesundheitsdienstleistern vernetzt – je nach medizinischem Bedarf, Sprache und Aufenthaltsort. Diese Verbindung aus medizinischer Expertise und lokaler Erfahrung sorgt für reibungslose Abläufe – auch für mitversicherte Familienangehörige.



Makler profitieren mehrfach



Auch Makler erhalten umfassende Unterstützung: APRIL bietet eines der breitesten Produktportfolios am Markt, attraktive Vergütungsmodelle, gezielte Schulungen und Zugang zum APRIL On-Maklerportal. Ob Einzelpersonen, KMU oder Gruppenversicherungen – der Vertrieb wird durch individuelle Unterstützung erleichtert.



Ein weiterer Vorteil: APRIL ist international präsent – in 14 Ländern aktiv, mit über 150.000 Versicherten und Versicherungsschutz in über 180 Ländern. Alle Lösungen sind dabei lokal regulierungskonform – ein entscheidender Aspekt für Makler, die rechtskonform beraten wollen.



Ein konkretes Beispiel zeigt, wie wichtig diese Art von Unterstützung sein kann: „Eine Kundin mit Wohnsitz in Taiwan bekam während eines Wochenendtrips nach Indonesien starke Kopfschmerzen“, berichtet Isabelle Moins. „Zurück in Taiwan wurde ein Hirntumor diagnostiziert. Unser Team übernahm sofort die Koordination mit Krankenhäusern und organisierte die weitere Versorgung. Genau diese persönliche Begleitung macht den Unterschied.“

