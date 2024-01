april furniture vereint Firmensitz und Showroom in Wiesbaden

Schon seit 2017 können Interessenten in der Wiesbadener Taunusstraße die Gartenmöbel von april furniture kennenlernen und probesitzen. Neben verschiedenen Modellen an Loungemöbeln , sind auch Esstische und - stühle sowie Beistelltische ausgestellt. Der Showroom in Wiesbaden bietet Kundennähe und ist ab sofort Haupt-Firmensitz des Möbelherstellers.Durch das gesamte Sortiment von april furniture zieht sich eine klare und minimalistische Gestaltungslinie, die den Möbeln von april furniture eine zeitlose Eleganz verleihen. Aufgrund der Verwendung hochwertiger Materialien, sind die Produkte langlebig und pflegeleicht. Dass die Loungemöbel zusätzlich 100% wasserdicht sind, erleichtert das Handling ungemein, denn sie können ganzjährig draußen stehen bleiben.Jetzt außerhalb der Hauptsaison, ist genau die richtige Zeit, sich umfassend zu informieren. Die fachmännische Beratung wird in Wiesbaden meist vom Designer Florian Asche persönlich durchgeführt, offene Fragen werden unmittelbar beantwortet.Die Öffnungszeiten des Showrooms sind Montag bis Freitag von 10 – 18 Uhr sowie Samstag von 11 bis 16 Uhr.Das Team von april furniture freut sich auf Ihren Besuch.