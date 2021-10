Wie mache ich meine Outdoor Garten Möbel winterfest?

Gartenmöbel sollten neben allen ästhetischen Gesichtspunkten im Idealfall wetterfest sein, nicht verwittern, sich leicht reinigen lassen, schnell abtrocknen und auch nach Jahren nichts an ihrer Schönheit eingebüßt haben.Lounge Gartenmöbel aus Stoff bilden eine neue Kategorie unter den Outdoor Möbeln. Sie sind ideal bei jedem Wetter, im Frühjahr, Sommer, Herbst und sogar im Winter.Die Outdoor Möbel Marke april furniture hat einen speziellen Stoff gefunden, der in jederart Außenbereich seit vielen Jahren seine Wettertauglichkeit unter Beweis gestellt hat. Dieser wasserabweisende, wetterfeste und schmutzabweisende Stoff gab den Startschuss für eine neue Generation von exklusiven Lounge Gartenmöbeln.Die meisten herkömmlichen Gartenmöbel müssen den Winter im Keller oder im Gartenschuppen verbringen. Die Outdoor Möbel von april furniture können den ganzen Winter im Freien verbringen, ohne Ihre Qualität zu verlieren. Handgefertigte und wasserfeste Hussen ermöglichen es den Kunden, sich eine Reinigung im Frühjahr zu sparen. Die Hussen garantieren den Möbeln ein längeres Leben.Es wird also empfohlen die exklusiven Outdoor Möbel im Herbst mit einer Bürste und klarem Wasser zu reinigen, trocknen zu lassen und anschließend mit den wasserfesten Hussen von april furniture zu bekleiden. So können die Möbel bis zu den ersten Sonnenstrahlen im Frühjahr an Ort und Stelle auf Terrasse, Balkon oder Garten verweilen.Mehr Informationen und Bezugsquelle: https://www.april-furniture.de/