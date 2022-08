Frankfurt am Main

In diesem Jahr findet das Taunusstraßenfest in Wiesbaden nach einer 2-jährigen Pause endlich wieder statt. Zahlreiche Restaurants und Geschäfte laden zum flanieren ein, ebenso april furniture . Vom 9. - 11. 9. stehen Ihnen die Türen in der Taunusstraße 42 offen. Besuchen Sie den Showroom, lernen Sie die exklusiven Garten Loungemöbel kennen und lassen Sie sich inspirieren.Neben der regulären Produktpalette, können Sie im Rahmen eines Sonderverkaufs zahlreiche Ausstellungstücke preisgünstig erwerben. Bei Fragen zu den Produkten werden Sie vor Ort kompetent beraten.