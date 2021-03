Neue Outdoor Kollektion april furniture

Ganz nach dem Motto: Ein Raum muss keine Wände haben, kreiert Möbel Designer Florian Asche und sein Team eine neue Farbpalette für die Lounge Outdoor-Elemente. Ganz nach individuellem Geschmack schaffen die Farben von april furniture eine wohnliche Atmosphäre auf der Terrasse.Auch im Jahr 2021 bleibt der minimalistische Stil der Möbel von april furniture erhalten. Dafür stehen die zurückhaltenden Farben, natürliche Materialien und geometrische, klare Formen.Es stehen zwölf verschiedene Farben zur Auswahl – vor allem hellere Grau- und Beigetöne sind 2021 sehr beliebt. Alle Polstermöbel von April Furniture lassen sich in der gewünschten Farbe online bestellen. Man hat die Wahl zwischen den 12 Farben: Light Grey, Dark Grey, Sooty Grey, Mixed Grey, Frosty Blue, Moss Green, Chalk Taupe, Heather Taupe, Carbon Taupe, Dark Taupe, Carmine Red und Salmon Rose.April furniture präsentiert kreative neue Entwürfe für die Outdoor Saison 2021. Der langjährige Trendsetter „loop“, wird im Frühjahr 2021 durch eine Chaiselongue ergänzt. Die komfortable Liege ist ein wahres Multitalent. Die moderne Interpretation einer Chaiselongue ist das ideale Outdoor Sitz- und Liegesofa für den Balkon, die Terrasse oder den Garten. Die bequeme, schmutzunempfindliche und wetterfeste Recamiere „chaise“ erfüllt hohe Ansprüche. Sie können das 160 cm lange und 110 cm tiefe Outdoor Chaiselongue als Sofa oder als Sonnenliege für gemütliche Stunden im Outdoor Bereich nutzen.Das april Design Team inspiriert mit seiner neuen Farbauswahl und neuen Outdoor Möbeln all diejenigen, die sich durch minimalistische Designs, moderne Formen und wetterfeste Materialien wohlfühlen möchten.Besonders praktisch: Bei april furniture sind alle Loungemöbel mit einem wasserfesten Stoff bezogen. Damit können die Möbel das ganze Jahr draußen bleiben.Die neue Kollektion umfasst in Kürze auch Outdoor Tische und dazugehörige Outdoor Stühle. Ebenfalls im modernen und minimalistischen Design und Made in Germany. Demnächst finden Sie diese im Online Shop www.april-furniture.de Wenn Sie jetzt schon Informationen erhalten wollen oder sich für kostenlose Stoffmuster interessieren, schreiben Sie an info@april-furniture.de oder rufen sie an unter: 069 247 568 92 0