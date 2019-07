Pressemitteilung BoxID: 761011 (april furniture GmbH)

Gibt es wirklich wetterfeste Gartenmöbel, die nicht rein müssen?

Wie wetterfest sind Gartenmöbel in der Praxis?

Viele Menschen lieben das Outdoor Living auf dem eigenen Balkon, der Terrasse oder im Garten. Dazu suchen sie im Internet nach „Gartenmöbel wetterfest“, damit die gekauften Outdoormöbel bei Wind und Wetter draußen bleiben können und nicht ständig hin und her geräumt werden müssen. Dabei sollen die Lounge Gartenmöbel möglichst bequem sein und auch in punkto Design dem Niveau der Lounge Möbel im Wohnzimmer entsprechen. Doch die Wahl ist nicht leicht!



Gartenmöbel gibt es aus Holz, Stahl, Eisen, Aluminium, Rattan oder Kunststoff sowie Polyrattan (auch Kunststoff). Da einige der Materialien rosten oder abblättern können, entscheiden sich viele Outdoor-Möbelkäufer für Polyrattan. Polyrattan ist sehr witterungsbeständig. Nachteil: Der Kunststoff „Polyrattan“ kann evtl. ausbleichen. Außerdem werden Sitzkissen benötigt, die nicht immer wetterfest sind und oft wenig Polsterung und Sitzkomfort bieten. Zudem ist das Design nicht jedermanns Geschmack.



Einen ganz anderen Weg ist der Produktdesigner Florian Asche gegangen. Er verwendet eine hoch-wetterfesten Sunbrella-Stoff aus dem Yachtbau, um seine Designer Gartenmöbel damit komplett zu beziehen. Das hat den Vorteil, dass die Gartenmöbel absolut witterungsbeständig sind und das ganze Jahr auf dem Balkon, der Terrasse, der Dachterrasse oder im Garten stehen bleiben können.



Ob Schmutz, Regen oder sogar Schnee – den Designer Gartenmöbeln kann Wind und Wetter so schnell nichts anhaben. Weiterer Vorteil: Der wetterfeste Stoff ist angenehm weich unterpolstert, fleckunempfindlich und UV-beständig (bleicht auch in direkter Sonne kaum aus). Selbst Rotwein oder Schokoladeflecken lassen sich mit Seifenlauge einfach beseitigen.



Wer längere Zeit abwesend ist und trotzdem immer blitz-blank saubere Lounge Gartenmöbel vorfinden möchte, kann die wetterfesten Outdoormöbel mit maßgefertigten Hussen vor Staub und Schmutz schützen.



Zusätzlich zur praktischen Seite, konnte bei den witterungsbeständigen Lounge Gartenmöbeln ein klassisch-minimalistisches Design umgesetzt werden, wie man es eher in 5 Sterne Hotel-Lobbys vermuten würde, anstatt im Outdoorbereich.



Durch den vollständigen Stoff-Bezug der 3 Basismodule Outdoor Lounge-Sessel, Lounge-Hocker-Element und Lounge-Eck-Element lassen sich die wetterfesten Designer Gartenmöbel zu beliebig großen Balkon Sofas, Lounge-Inseln und Gartenmöbel Lounge Sets zusammenstellen. Und immer wieder neu arrangieren. Die Sessel, Hocker und Eck-Elemente können so je nach Platzverhältnissen oder dem Anlass (Geburtstags-Party, Spieleabend, Sonnenbaden, ...) einzeln aufgestellt oder entsprechend zusammengestellt werden.



Das Möbelprogramm der witterungsbeständigen Gartenmöbel von april furniture reicht von wetterfesten Loungesesseln, Polsterhockern und Outdoor Loungeecken über Gartenmöbel Lounge Sets, Sitzgruppen, wetterfeste Gartensofas bis hin zu witterungsbeständigen Gartenliegen, Sonnenliegen, Lounge Kissen, Outdoor-Tischen und Stühlen.



Die absolut wetterfesten Lounge Gartenmöbel werden exklusiv in Deutschland hergestellt und ohne Versandkosten mit kurzen Lieferfristen in ganz Deutschland zugestellt.



Exklusiver Beratungsservice beim Kauf der Designer Lounge Gartenmöbel: Interessenten können bequem im Online Shop april-furniture.de kaufen, sich persönlich am Telefon unter +49 69 247 56 89 20 beraten lassen oder in 6 Outlet Stores die wetterfesten Gartenmöbel testen.



Gartenmöbel-Ausstellungen finden Interessenten in Frankfurt/Main, Wiesbaden, Düsseldorf, Stuttgart, München, Wien, Palma de Mallorca, Zürich.



Outlet Stores und Gartenmöbel Ausstellungen



Gartenmöbel-Ausstellungen: Frankfurt am Main, Wiesbaden, Düsseldorf, Stuttgart, München, Wien, Palma de Mallorca, Zürich.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (