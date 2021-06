Flexible Gartenmöbel Sets für maximale Freiheit auf der Terrasse oder dem Balkon

Klassisch-minimalistisches Design

Modulares System,flexibel miteinander kombinieren und einsetzen

Wetterfest, pflegeleicht und UV-beständig

Made in Germany

Kostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands

Durch die beliebige Anordnung der Elemente, wie Sessel, Ecke und Hocker können Sie jede gewünschte Lounge-Landschaft arrangieren. Ob 2-teilig, 3-teilig oder mehrteilig – positionieren Sie die Einzelmodule einfach so, wie Sie es brauchen. Ob ein Daybed oder eine Outdoor Sitz Lounge, alles ist möglich.„Mit unseren modernen Outdoor Serien können wir auf alle individuellen Anforderungen vom kleineren Stadtbalkon bis zum großzügigen Eigenheim-Garten eingehen. Durch die variable Zusammenstellung der einzelnen Sitzmodule bleiben keine Wünsche offen“, erklärt Florian Asche, Designer und Geschäftsführer bei april furniture.Die einzelnen Module haben ein geringes Eigengewicht und lassen sich daher einfach verschieben. Durch einfaches Umstellen der Sitzelemente ist ein bequemes Loungen an jedem Ort möglich.April furniture fasziniert seine Kunden nicht nur durch hohe Flexibilität, sondern auch im Design. Die minimalistischen Polstermöbel sind in 12 Farben erhältlich, und auch die Fußgestelle gibt es neben Edelstahl auch in Schwarz, Taupe und Salmon, für jeden Geschmack. Die Outdoor Möbel von april furniture sind dafür bekannt, dass Sie absolut wasserfest sind und der Stoff UV-beständig ist. Die Stoffe sind nicht nur wasserabweisend, sondern auch sehr pflegeleicht. „In den meisten Fällen genügt eine Reinigung mit Wasser und einer weichen Bürste“, ergänzt Designer Florian Asche.Die Beistelltische PEACE, TRUE und FOLD, welche in Farbe Anthrazit oder Taupe, sowie in verschiedenen Größen erhältlich sind, vervollständigen die april-Lounges und machen den Aufenthalt im Freien zum Erlebnis. April furniture - your choice to chill.Produktvorzüge:Auf der Website, dem Onlineshop von www.april-furniture.de finden Sie viele verschiedene Ideen für die Einrichtung ihres Outdoor Bereichs.