Endlich: Wetterfeste Luxus Outdoor Loungesessel

Darauf haben viele anspruchsvolle Liebhaber luxuriöser Design Loungemöbel lange warten müssen: auf moderne, superbequeme Armlehnensessel für den Outdoorbereich.



Wer in seinem Wohnzimmer höchste Maßstäbe an das Design und den Komfort exklusiver Loungemöbel legt, musste bei den Outdoormöbeln bisher meist unschöne Kompromisse eingehen.



Dem Designer Florian Asche ist es nun gelungen, einen exklusiven Outdoor Armlehnensessel zu entwickeln, der höchsten Komfort mit dem klassischen Design einer klaren Formensprache verbindet. Damit können selbst anspruchsvollste Genießer des Outdoor-Feelings jetzt den gleichen Komfort erfahren wie im Indoorbereich gewohnt.



Mit einer Breite von 125 cm und einer Sitztiefe von 110 cm verspricht der hochwertig gepolsterte Armlehnen Loungesessel maximalen Sitzkomfort.



Darüber hinaus ist der Luxus Outdoor Loungesessel vollständig mit einem angenehm weichen, aber besonders wetterfesten Stoff aus dem Yachtsport bezogen. Dadurch kann der Outdoor Armlehnensessel problemlos das ganze Jahr bei Wind und Wetter auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten stehen bleiben. Perfekt abgerundet wird alles durch 12 frei wählbare Farben des baumwollähnlichen Stoffbezugs.



Durch mehrere Armlehnensessel kann man sich eine tolle Lounge-Atmosphäre im Outdoorbereich arrangieren. Da Outdoor Armchair zur Design Serie LOOP gehört, ist er mit weiteren Outdoorsesseln, Hockern und Loungeecken frei kombinierbar.



Mit der Design Gartenmöbel Serie LOOP ist es dem Designer gelungen, Qualitäts-Outdoormöbel - Made in Germany – zu entwickeln. Die das Wohnzimmer-Feeling im Outdoorbereich erlebbar macht.



Die Lounge Gartenmöbel von april furniture können bequem und versandkostenfrei online bestellt werden unter: april-f urniture.de



Wer gerne probesitzen möchte, kann das in ausgewählten Outlets in Deutschland, Österreich, Spanien und der Schweiz ausprobieren.



Zum Service gehört auch die Zusendung von Stoff-Farbmustern und eine ausführliche Kundenberatung.

