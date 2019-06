Design Gartenmöbel in 12 Farben

Bei den exklusiven Lounge Outdoormöbeln auf Deutschlands Terrassen und Balkons geben meist triste Farben wie Grau, Braun oder Schwarz den Ton an. Der Grund: In vielen Fällen werden Polyrattan Gartenmöbel angeboten, deren Korpus nur in Braun, Schwarz oder Grau zur Verfügung steht. Problem für stilbewusste Fans von Design Gartenmöbeln: Die Farben der Outdoormöbel harmonieren nicht mit dem Farbkonzept im Haus und setzen keine Akzente.Der Designer Florian Asche hat das Spagat geschafft, hochwertige Design Gartenmöbel in klassisch-zeitlosem Design in 12 attraktiven Farbtönen zu entwickeln. Das Konstruktionsprinzip: Die exklusiven Outdoormöbel werden komplett mit einem wetterfesten Stoff aus dem Bootsbau bezogen. Dadurch war einerseits eine minimalistisch-reduzierte Formgebung und eine hervorragende Polsterung möglich. Und auf der anderen Seite kann ein farbiger Stoffbezug in 12 attraktiven Farben eingesetzt werden, der die Outdoormöbel zu einem optischen Highlight werden lässt.Insgesamt stehen 12 gedeckte Farben und Muster zur Auswahl – von Schwarz über mehrere Grau- und Beigetöne bis hin zu Jeansblau-, Rosé- und Rottönen. Die Designer Gartenmöbel lassen sich in der gewünschten Farbe online bestellen. Als besonderer Service wird im Onlineshop april-furniture.de die kostenlose Zusendung von Farbmustern angeboten. Zur Auswahl stehen die Farben: Sooty, Charcoal Chine, Dark Taupe, Grey Chiné , Savane Flanelle, Robben Drama, Heritage Denim, Frosty Chiné, Heritage Moss, Heather Grey, Linen Chalk und Chartres Rose.Durch die einzigartige Modulbauweise lassen sich die 3 Basis-Module Outdoor Design Sessel, Outdoor Design Hocker und Outdoor Design Sofaecke einzeln aufstellen oder zu beliebigen Lounge Sets auf der Terrasse oder dem Balkon arrangieren. Je nach Balkongröße, Terrassenform oder Anlass können die Outdoor Sessel, Hocker und Sofaecken genauso arrangiert werden wie es am besten ist. Alle Design Outdoormöbel sind „“.Im Online Shop von april furniture finden anspruchsvolle Design-Liebhaber eine große Auswahl an Lounge Möbeln, Outdoor Möbeln und Lounge Sets, Lounge Sesseln, Lounge Hockern, Lounge Ecken, Gartenliegen, Design Sonnenliegen, Lounge Kissen, Beistelltischen, Gartenbänken und vieles mehr. Mit hochwertig verarbeiteten, exklusiven Gartenmöbeln von april furniture lässt sich frische Luft stilvoll und komfortabel genießen.Die Design Gartenmöbel der Serien LOOP, LOOPY und JAM können im Onlineshop april-furniture.de bestellt werden. Interessierte Kunden erhalten auf Wunsch kostenlos Farbmuster zugesandt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Design Gartenmöbel in den Gartenmöbel-Ausstellungen in Frankfurt/Main, Wiesbaden, Düsseldorf, Stuttgart, München, Wien, Zürich und Palma de Mallorca zu begutachten.Hier geht es direkt zu den Design Gartenmöbel Sets april-furniture bietet Interessenten einen persönlichen Bestell- und Beratungsservice unter:Telefon: +49 (0)69 247 568 92 0 Mail-Anfragen: info@april-furniture.de Onlineshop: https://www.april-furniture.de