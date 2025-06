365 Tage draußen: Gartenmöbel aus Stoff für das ganze Jahr

Ob Terrasse, Garten oder Balkon – Outdoor-Möbel müssen heute weit mehr leisten als nur gut auszusehen. Sie sollen wetterfest, langlebig, komfortabel und dabei möglichst platzsparend sein. Genau diese Anforderungen erfüllen die Designer-Gartenmöbel von april furniture.Gutes Möbeldesign entsteht dort, wo Ästhetik, Funktionalität und Alltagstauglichkeit eine harmonische Einheit bilden. Doch während Möbel im Innenraum vor Umwelteinflüssen geschützt sind, müssen Gartenmöbel Wind, Sonne und Regen standhalten. Aus diesem Grund setzt april furniture auf besonders robuste Materialien , die ursprünglich im Boots- und Yachtbau eingesetzt werden – dort, wo höchste Wetterbeständigkeit gefragt ist. Das Ergebnis: Gartenmöbel, die nicht nur modern aussehen, sondern langlebig, wasser- und wetterfest, schnell trocknend und leicht zu reinigen sind.Möbeldesigner Florian Asche verfolgt eine klare Gestaltungsidee: Minimalismus mit maximalem Nutzen. Durch den Verzicht auf überflüssige Elemente entstehen reduzierte, elegante Formen, die zeitlos und modern zugleich wirken. Die spezielle Stoffbespannung erlaubt eine ultraleichte Konstruktion – ganz ohne Rattan, Holz oder wetterempfindliche Materialien. Das macht april furniture-Möbel besonders pflegeleicht und unempfindlich gegenüber Witterungseinflüssen.Die klaren Linien der Lounge-Elemente ermöglichen unzählige Kombinationen. Ob auf kleinen Balkonen oder großzügigen Terrassen – die modularen Sets lassen sich exakt an räumliche Gegebenheiten und Bedürfnisse anpassen. Für gemütliche Stunden zu zweit ebenso wie für gesellige Runden mit Freunden. april furniture-Möbel wachsen mit den Ideen der Kunden.april furniture steht für Designgartenmöbel mit Charakter. Neben stilvollen Lounge-Sets findet man auch passende Accessoires, hochwertige Gartenstühle und ein modernes Sonnensegel – alles abgestimmt auf ein durchdachtes Outdoor-Konzept. Die april furniture-Kollektion vereint zeitlose Designklassiker mit innovativen Neuheiten und bietet für jeden Geschmack das passende Möbelstück.april furniture ist regelmäßig auf zahlreichen Garten- und Designmessen vertreten. Dort können Besucherinnen und Besucher die hochwertigen Loungemöbel vor Ort erleben und sich einen Eindruck von Material, Verarbeitung und Komfort verschaffen. Fachkundige Beratung erfolgt durch das Team von april furniture – in vielen Fällen steht auch Designer Florian Asche persönlich für die Beantwortung offener Fragen zur Verfügung. Zusätzlich zur Messepräsenz bietet april furniture zehn Showrooms , in denen ausgewählte Möbelstücke dauerhaft ausgestellt sind. Diese Standorte bieten Interessierten ganzjährig die Möglichkeit, das Sortiment unter realen Bedingungen zu erleben.Die Kollektionen von april furniture stehen für eine neue Generation von Gartenmöbeln: kompromisslos wetterfest, formreduziert und gleichzeitig voller Charakter. Die Möbel fügen sich harmonisch in unterschiedlichste architektonische Umgebungen ein und setzen markante Designakzente. Mit Möbeln von april furniture werden Außenbereiche zu Oasen, die in jeder Jahreszeit begeistern.