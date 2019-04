Die Schwangerschaft ist eine ganz besondere Lebensphase. Alles ist plötzlich anders und die neue hormonelle Konstellation beeinflusst Körper und Seele von Grund auf. Oft kann man das am Hautbild ablesen. Damit das Gleichgewicht der Haut gerade in dieser anspruchsvollen Zeit erhalten bleibt, ist eine unterstützende Pflege wichtig, denn während der Schwangerschaft muss sich die Haut an Bauch und Brust innerhalb kurzer Zeit sehr stark dehnen. frei öl® MassageÖl für Schwangere unterstützt die Haut während der Schwangerschaft und hilft so Schwangerschaftsstreifen (Striae gravidarum) zu vermeiden.Auch wenn der Bauch noch flach ist, ist die vorbeugende Pflege gegen Dehnungsstreifen wichtig. Hier hilft eine Zupfmassage, z.B. mit frei öl® MassageÖl für Schwangere: Das Öl wird großzügig auf Bauch, Oberschenkel und Po verteilt und zunächst in streichenden Bewegungen Richtung Nabel einmassiert. Für die Zupfmassage wird die Bauchhaut zwischen die Finger genommen und zart von der Bauchmuskulatur „weggezupft“.Mit dem Fortschreiten der Schwangerschaft wird die regelmäßige Massage gegen Dehnungsstreifen immer wichtiger. Denn die Haut muss sich während dieser besonderen Zeit stark dehnen. Dabeihilft die optimale Vorbereitung mit dem frei öl® MassageÖl für Schwangere. Hochdosiertes Vitamin E unterstützt wirksam die Dehnungsbereitschaft der elastischen Fasern. Omega- Fettsäuren aus pflanzlichen Ölen pflegen und stärken die beanspruchte Haut. Am besten wird ein- bis zweimal täglich massiert.Zugegeben: Mit zunehmendem Bauchumfang wird die Vorsorge-Massage gegen Dehnungsstreifen immer mühsamer. Trotzdem sollte man fleißig weitermachen – das Ziel ist schließlich, dass man der Haut nach der Schwangerschaft nichts mehr ansieht. Gegen Ende der Schwangerschaft kann man das frei öl® MassageÖl für Schwangere mit leichten, kreisenden Bewegungen einzustreichen, eine Zupfmassage ist nun nicht mehr nötig.Mit seiner über viele Jahre bewährten Rezeptur begleitet es die Haut in einer ganz besonderen Zeit auf ganz besondere Weise.• Beugt Dehnungsstreifen effektiv vor• Erhöht die Hautelastizität mit Vitamin E• Pflegt intensiv mit Omega 3 & 6-Fettsäuren aus pflanzlichen Ölen• Beruhigt die beanspruchte Haut mit Bisabolol aus der Kamille• Aloe vera• Bisabolol• Jojobaöl• Rizinusöl• Vitamin E• WeizenkeimölAlkohol, Farbstoffe, Konservierungsmittel, Mineralöle, PEG/PEG-Derivate, Vitamin AUm Dehnungsstreifen wirksam vorzubeugen, sollten Sie Ihren Babybauch bereits ab dem dritten Monat zweimal täglich sanft massieren. Beziehen Sie Brust, Po und Oberschenkel in Ihr Verwöhnprogramm ein.frei öl® MassageÖl für Schwangere großzügig auf dem Bauch verteilen und mit streichenden Bewegungen sanft in Richtung Bauchnabel einmassieren.Jetzt die Bauchhaut (am Nabel beginnend) vorsichtig zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen und sanft wegzupfen.Zum Schluss verteilen Sie frei öl® MassageÖl für Schwangere auf Brüsten, Po, Hüften und Oberschenkeln. Massieren Sie sich dort ebenfalls zuerst mit sanften kreisenden Bewegungen, bevor Sie vorsichtig mit einer leichten Zupfmassage beginnen.Nach der Geburt des Kindes empfehlen wir das frei öl® FigurÖl für eine straffe Haut, das besonders auch jungen Müttern hilft, die Haut zu straffen und zu glätten.Alle frei öl® Produkte werden ausschließlich in Deutschland (nach pharmazeutischen Richtlinien) entwickelt, hergestellt und kontrolliert. Erhältlich in Drogerien, Online und in ausgewählten Apotheken.