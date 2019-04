Pressemitteilung BoxID: 749478 (frei öl)

frei öl® FigurÖl - die Lösung für eine straffe Figur dank Weißer Lupine und Klatschmohn

Jede Frau ist anders und doch gibt es etwas, was fast alle gemeinsam haben: Cellulite. Über 85% (und nur 10% der Männer*) leiden unter Cellulite. Auch wenn diese in ihrer Ausprägung oft genetisch bedingt ist, so kann man heute immer effektiver gegen ihre Anzeichen vorgehen.



frei öl®, der Hautspezialist aus der Apotheke, hat seine Kompetenz im Bereich Öle genutzt, um ein effizientes Figuröl zu entwickeln. Der darin enthaltene Mohnsamenextrakt wirkt zehn Mal effektiver beim Fettabbau als Koffein**. Und nicht nur das, es vermindert auch den Fettaufbau! Gleichzeitig wird die Haut mit dem Extrakt der weißen Lupine gestrafft, womit das Öl sowohl für Frauen geeignet ist, die ihre Figur in Form halten oder verbessern wollen, als auch für frisch gebackene Mütter, die nach der Geburt wieder schnell in Form kommen wollen.



frei öl® FigurÖl – eine straffe Figur dank Klatschmohn und weißer Lupine



Wenn es um eine bedarfsorientierte Pflege geht, ist frei öl® der richtige Experte, denn alle Produkte werden ausschließlich in Deutschland entwickelt und produziert, nach pharmazeutischen Standards kontrolliert und sind frei von hautbelastenden und irritierenden/unnötigen Inhaltsstoffen.



Mit dem FigurÖl komplettiert frei öl® seine KörperÖl-Serie:

Das PflegeÖl für eine schöne und gepflegte Haut.

Das MassageÖl für Schwangere für einen schönen Bauch.

Das FigurÖl für eine schöne Silhouette.



Wie wirkt das frei öl® FigurÖl?

Die Hauptwirkstoffe des effizienten Öls liegen im Mohnsamenextrakt, dem Extrakt der weißen Lupine, dem Sheaöl sowie dem Haferöl.



Mohnsamenextrakt

Der Mohnsamenextrakt wird aus dem Klatschmohn gewonnen. Er ist frei von Alkaloiden und wirkt zehn Mal stärker als Koffein wenn es um den Fettabbau geht**.



Bei einer Gewichtszunahme vergrößern sich die Fettzellen, aufgrund der dünnen Haut und einem schwachen Bindegewebe werden diese von innen gegen die Haut „gedrückt“ und verursachen so wellige Haut, was umgangssprachlich auch als „Orangenhaut“ bezeichnet wird.



Der Mohnsamenextrakt wirkt auf zwei Arten:

- Mindert die Lipogenese (Fettaufbau): der Mohnsamenextrakt mindert den Fettaufbau durch Hemmung des G3PDH-Enzyms (das Zucker in Fett umwandelt)

- Aktiviert die Lipolyse (Fettabbau): aktiviert den Fettabbau und ist hier zehn Mal effektiver als Koffein und verkleinert die Größe einzelner Fettzellen



Weiße Lupine

Das aus den Samenschalen der weißen Lupine gewonnene Lupeol regt die Kollagenbildung an, erhöht die Festigkeit der Haut, glättet und strafft die Haut. Die in der Dermis enthaltenen Fibroblasten produzieren über Pro-Kollagen als Zwischenstufe Kollagen, welches wiederum für die Festigkeit und Straffheit der Haut verantwortlich ist.



Das Lupeol im FigurÖl aktiviert das HSP47-Gen (Hitzeschockprotein), woraus vermehrt Kollagen Typ 1 von hoher Qualität hergestellt wird. Typ 1 Kollagen macht 80% des Gesamtkollagens in der Dermis aus. Somit aktiviert Lupeol die Bildung hauteigener Kollagene und verstärkt somit die Straffheit der Haut.



Sheaöl

Sheaöl ist das pflanzliche Öl vom Karitébaum. Dieses aus der Sheanuss gewonnene Öl ist eine echte Neuheit, da in vielen kosmetischen Produkten hauptsächlich Shea-Butter zum Einsatz kommt. Das Öl ist reich an Omega-9 Fettsäuren und hilft die Wirkstoffe schneller und tiefer in die Haut zu transportieren.



Haferöl

Das Haferöl wird aus ganzen Kernen gewonnen. Es ist reicht an ungesättigten Omega-6-Fettsäuren welche auch als Linolsäure bekannt sind. Das leichte Haferöl regeneriert die Hautbarriere und pflegt die Haut samtig weich.



Vier Wirkstoffe, drei Wirkweisen:

- Mohnsamenextrakt für den Anti-Cellulite-Effekt

- Weiße Lupine für Straffheit und Festigkeit

- Sheaöl sowie Haferöl für die Pflege



frei öl® FigurÖl: Klinische Studie I

Studiendesign:

n= 21 Probanden, Alter zwischen 33 und 61

Anwendungszeitraum: 56Tage, 2x täglich

Testareal: Unterarm, Cellulite am Oberschenkel (Durchschnittsgrad 3,31 sehr ausgeprägte Cellulite)

Selbstbewertung



frei öl® FigurÖl: Klinische Studie II

Studiendesign:

n= 21 Probanden, Alter zwischen 33 und 61

Anwendungszeitraum: 56Tage, 2x täglich

Testareal: Unterarm, Cellulite am Oberschenkel (Durchschnittsgrad 3,31 sehr ausgeprägte Cellulite) Klinische Bewertung



Anwendung



Mit einem ausgewogenen Programm aus richtiger Ernährung, Massagen und Bewegung kann die Haut gestrafft und gefestigt werden.



Auf dem Oberschenkel verteilen. Zupfmassage oberhalb des Knies beginnen.



Bein anwinkeln. Streichmassage mit leichtem gleichmäßigen Druck (Knie -> Oberschenkel -> Po).



Auf dem Bauch verteilen. Kreismassage abwechselnd links- und rechtsherum um den Nabel kreisen) sowie sanfte Zupfmassage.



Wichtiger Hinweis: Während der Stillzeit nicht auf den Brüsten anwenden!



Das frei öl® FigurÖl ist in Drogerien, ausgewählten Apotheken sowie Online erhältlich.



frei öl® FigurÖl (125 ml) 18,40 €

frei öl FigurÖl (30 ml) 4,95 €



* Journal of Cosmetic and Laser Therapy, Volume 6, Issue 4, 2004, Cellulite: a review of its physiology and treatment

** Im ex-vivo Modell mit reinem Extrakt aus Klatschmohnsamen

