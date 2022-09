Umfrage: Multispezies-Probiotikum kann Stressresistenz signifikant verbessern

Doppelt so viele Teilnehmer fühlten sich nach der Probiotika-Einnahme meistens oder immer voller Energie (nach der Einnahme: 38,1 %, davor: 20,1 %, Abb. 1).

Die Schlafqualität der Teilnehmer verbesserte sich signifikant.

Mehr als dreimal so viele Probanden gaben zudem an, nach der 2-wöchigen Probiotika-Anwendung selten bzw. nie müde zu sein (nach der Einnahme: 21,3 %, davor: 6 %, Abb. 2).

Die mentale Erschöpfung verringerte sich deutlich, nach zwei Wochen Probiotika-Einnahme waren doppelt so viele Teilnehmer selten bzw. nie mental erschöpft (nach der Einnahme: 53,2 %, davor: 27,6 %, Abb. 3).

Knapp 40 % hatten keine bzw. kaum Probleme mehr, sich zu entspannen (Abb. 4).

Mehr als 61 % gaben ein verringertes Stress-Level an (Abb. 5).

73 % bestätigten eine Verbesserung von gastrointestinalen Beschwerden (Abb. 6).

Insgesamt nahmen 14.558 Probanden aus Gesundheitsberufen, wie Ärzte und Apotheker, an der Umfrage teil. Die Teilnehmer erhielten für zwei Wochen das medizinisch relevante Multispezies-Probiotikum OMNi-BiOTiC® SR-9 mit B-Vitaminen zur täglichen Einnahme und beantworteten vor und nach der zweiwöchigen Einnahme einen Fragebogen zu den Themen Schlafqualität, Vitalität, psychische Gesundheit, Stressresistenz und Leistungsfähigkeit. Da sich Stress bekannterweise auch auf den Magen-Darm-Trakt auswirkt, wurden die Probanden auch zu Verdauungsbeschwerden vor und nach der Einnahme befragt.Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick:Die Ergebnisse der Umfrage zeigen eindrucksvoll, dass OMNi-BiOTiC® SR-9 mit B-Vitaminen, ein Probiotikum, welches speziell für die positive Beeinflussung der Darm-Hirn-Achse entwickelt wurde, in der Lage war, das seelische und körperliche Wohlbefinden während hoher Stressbelastung deutlich zu verbessern.Der Einsatz ausgewählter Bakterienkombinationen, die antiinflammatorisches Potenzial haben, ist aufgrund der guten Verträglichkeit auch für gastrointestinal sensibel reagierende Personen in belastenden Situationen geeignet. Zudem können hochqualitative Probiotika dauerhaft angewendet werden, da keinerlei unerwünschte Effekte bekannt sind.* Quelle: OM & Ernährung; Nr. 179, 2022, https://www.omundernaehrung.com/ausgaben/nr-179.html