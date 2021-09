OMNi-BiOTiC® iMMUND – Abwehrkraft beginnt im MUND!

enthält den in bislang 19 Studien geprüften, natürlich im Mundraum vorkommenden Bakterienstamm Streptococcus salivarius K12

K12 ergänzt mit Vitamin D als Beitrag zur normalen Funktion des Immunsystems bei Kindern und Erwachsenen

ideal für Kinder: mit herrlichem Erdbeergeschmack & zahnfreundlicher Formulierung (zuckerfrei)

Ein gesundesbesteht aus etwa 800 bis 1.000 verschiedenen Bakterienarten. Seine Zusammensetzung variiert je nach Alter und Gesundheitszustand. Auch unsere Lebensweise hat starken Einfluss auf diese Bakteriengemeinschaft: Ungesunde Ernährung, Medikamente oder starke Schwankungen des pH-Werts innerhalb der Mundhöhle, etwa durch zuckerreiche Nahrung, können das Mundmikrobiom negativ beeinflussen und sowohl die Vielfalt als auch die Anzahl an nützlichen Bakterien reduzieren.Es entsteht ein, eine sogenannte, die dazu führt, dass unser orales Mikrobiom seine Aufgaben in der Immunabwehr nicht mehr ausreichend erfüllen kann. Schädliche Keime und speziell Viren können sich so in Mund, Nase, Rachen und Ohren vermehren und sogar über den gesamten Körper ausbreiten. Entzündungsreaktionen oder grippale Infekte sind unangenehme Folgen. Dazu gehören auch die speziell unter Kindern besonders häufigen und äußerst schmerzhaften Mandel- und Mittelohrentzündungen.„Streptokokken sind eine weitverbreitete Bakterienart, die in der Regel mit Krankheiten in Verbindung gebracht wird. Weniger bekannt ist, dass es – ähnlich wie in der Darmflora – auch in der Mundflora „gute“ und „böse“ Bakterienarten aus derselben Familie gibt“,. Während krankheitserregende Streptokokken-Stämme (z. B.oderes) Mandel-, Lungen- oder Nasennebenhöhlenentzündungen verursachen, bewirken andere Vertreter dieser Art das genaue Gegenteil – sie schützen davor!ist solch ein Guter! Dieser in 19 Studien hervorragend erforschte Bakterienstamm ist für den Aufbau einer gesunden Mundflora entscheidend und bereits kurze Zeit nach der Geburt im Mund von Babys nachweisbar. Der wichtigeproduziert antibakterielle Substanzen, sogenannte BLIS (BLIS: bacteriocin-like inhibitory substances), welche ganz speziell ihre krankmachenden Bakterien-„Verwandten“ innerhalb kürzester Zeit abtöten – davon profitiert speziell der Mund-, Nasen und Rachenraum, aber auch das gesamte körpereigene Immunsystem wird weniger belastet.Bei Kindern mit wiederkehrenden Infekten im Hals-, Rachen- und Ohrenbereich findet man nützliche Streptokokken-Stämme wie dennachweislich in geringerer Anzahl, hingegen eine erhöhte Anzahl schädlicher Keime. Rund 60 % der Bevölkerung verlieren diesen Nützling im höheren Alter sogar ganz!Kinder sind durch den engen Kontakt mit Gleichaltrigen sowie das noch nicht vollständig ausgebildete Immunsystem besonders anfällig für Infekte. Deshalb ist es sinnvoll, speziell das orale Mikrobiom von Kindern im Mund- und Rachenraum durchK12 zu ergänzen und das Immunsystem mit Vitamin D zu versorgen.Speziell dafür wurde daherentwickelt: Jede einzelne dieser innovativen Lutschtabletten enthält 1 Milliarde Keime von– und durch das langsame Zergehen im Mund wird dieser wertvolle Leitkeimstamm direkt an seinem Bestimmungsort freigesetzt. Die kindgerechte, komplett zuckerfreie Formulierung – mit herrlich fruchtigem Erdbeergeschmack – lässt es zu, dass OMNi-BiOTiC®tagtäglich für die Unterstützung von Mundflora und Abwehrkraft zur Anwendung kommt.„Wenn Nase, Hals und Ohren immer wieder Probleme bereiten, dann ist das für unsere Kinder mit großen Schmerzen verbunden und wirklich belastend für die Eltern. Genau deshalb wurdeentwickelt,“ erklärt Mag. Anita Frauwallner „Damit können wir auf der Basis von wissenschaftlicher Forschung und höchster Qualität speziell für Kinder ein natürliches Probiotikum anbieten, das hervorragend schmeckt, und für die ganze Familie ein willkommener Begleiter durch die kalte Jahreszeit ist!“Erhältlich in Apotheken oder im Online-Shop des Institut AllergoSan unter www.omni-biotic.com.