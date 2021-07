Enormer internationaler Erfolg für OMNi-BiOTiC®

https://www.nutraingredients-usa.com/...

Die USA stellen 2021 einen der weltweit größten Märkte im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel dar. Ende 2019 entschloss sich Anita Frauwallner mit Ihrer erfolgreichen Probiotikamarke OMNi-BiOTiC® (führende Probiotikamarke nach Apothekenumsatz im deutschsprachigen Europa) den Weg ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten anzutreten. „Nach einem Startjahr in den USA, das stark durch die Pandemie geprägt war, freut es mich umso mehr, dass man auch in den USA sehr rasch erkannt hat, welche außergewöhnliche Qualität und Effektivität in unseren OMNi-BiOTiC® Produkten steckt“, freut sich Frauwallner, CEO des Institut AllergoSan.„Diese Auszeichnung ist ein weiterer Meilenstein für uns auf dem Weg zu einer globalen Marke“, ergänzt Frauwallners Sohn Bernd Assinger, der mit ihr gemeinsam das Unternehmen in Familienbesitz hält.Im heuer 30. Jahr der Unternehmensgeschichte ist diese Auszeichnung für das Unternehmen nicht nur besonders wertvoll, um OMNi-BiOTiC® international noch weiter bekannt zu machen, sondern bestätigt auch die Exzellenz der jahrzehntelangen Forschungsarbeit, die hinter der Marke steckt.Kooperationen mit führenden Kliniken in Europa und einem um den ganzen Globus verteiltes Netzwerk von Mikrobiomexperten verdankt das Unternehmen heute Produkte entwickeln zu können, die von vielen international als „Benchmark in Probiotics“ tituliert werden.„OMNi-BiOTiC® ist inzwischen schon unter den sechs stärksten Probiotikamarken weltweit. Mit diesem Award werden wir weiter gestärkt den Weg verfolgen hochwertige probiotische Medizin und ein damit im Zusammenhang stehendes omnibiotisches Lebensgefühl auf der ganzen Welt zu verbreiten“ – so Anita Frauwallner, die Gründerin des Institut AllergoSan und selbst engagiert in verschiedensten Organisationen, welche die Wichtigkeit probiotischer Medizin in den Fokus setzen.