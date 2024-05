Wohnquartier Becker³ von AOC und Fundamenta in Leipzig-Neulindenau fertiggestellt

AOC | Die Stadtentwickler GmbH, Spezialist für Konzeption, Planung und Realisierung von Wohn- und Gewerbeprojekten in Mittel- und Norddeutschland, meldet den Abschluss der Arbeiten am Wohnprojekt Becker³. Nach zweieinhalbjähriger Bauzeit ist das aus drei Mehrfamilienhäusern bestehende, barrierefrei zugängliche Quartier in der Beckerstraße 3 im Leipziger Stadtteil Neulindenau bezugsfertig. Für die insgesamt 100 frei finanzierten Mietwohnungen hat die Vermietung begonnen. Eigentümerin des Gebäudekomplexes mit insgesamt 7.700 Quadratmeter Wohnfläche ist der Fonds „FG Wohninvest Deutschland S.C.S. SICAV-SIF“, der vom Asset Manager Fundamenta Group Deutschland AG („Fundamenta“) beraten wird. Die Wohnanlage wurde bereits Ende 2020 im Rahmen eines von der Fundamenta Group Deutschland AG verhandelten forward deals für den Fonds erworben.An dem städtebaulich exponierten Standort unweit des Lindenauer Hafens und in der Nähe von Kunstkraftwerk und Baumwollspinnerei ist ein attraktiver Wohnungsmix aus hochwertig ausgestatteten Zwei- bis Vier-Raumwohnungen mit Größen zwischen 50 und 116 Quadratmetern sowie Balkon, Loggia oder Terrasse entstanden. „Mit unserem Projekt Becker³ entsteht moderner Wohnraum, der in einer dynamisch wachsenden Stadt wie Leipzig im Moment besonders gefragt ist. Mit einem Wohnungsangebot für Mieterinnen und Mieter aller Altersgruppen fördern wir zudem die Vielfalt in diesem aufstrebenden Stadtteil“, stellt AOC-Geschäftsführer Till Schwerdtfeger fest. Die kommunale Statistik weist für Neulindenau allein von 2018 bis 2022 einen Einwohnerzuwachs um rund 3,5 Prozent aus; im selben Zeitraum sank das Durchschnittsalter der Bevölkerung von 45,0 auf 44,5 Jahre.Mit der Errichtung der drei Gebäude nach dem Energieeffizienzstandard KfW 55 erfüllt das Becker³ die aktuellen Anforderungen hinsichtlich Ressourcenschonung und Klimaschutz. Den Mittelpunkt des Quartiers bildet ein grüner Innenhof. Individuell gestaltete Sitzbereiche und Spielflächen dienen hier zukünftig als Rückzugsort für Bewohner und Besucher und erhöhen so die Lebensqualität im unmittelbaren Wohnumfeld. Die sorgfältig angelegte Begrünung dient nicht nur als ästhetisches Element, sondern fördert auch die Luftqualität, schafft ein angenehmes Mikroklima und trägt zu einem nachhaltigen und lebendigen Lebensraum bei.Auf eine weitere Besonderheit (mit ökologisch-nachhaltigem Hintergrund) weist Andrea Meisel, Leiterin Projektentwicklung bei AOC, hin: „Modernes Wohnen schließt auch zeitgemäße Mobilität mit ein. Im naturnahen Neulindenau spielt das Fahrrad eine zentrale Rolle. Zu jeder Wohnung gehören daher zwei Fahrradstellplätze – 202 Stellplätze im gesamten Quartier. Im Verhältnis zu 53 Tiefgaragen- und sechs Außenstellplätzen für Pkw stehen den künftigen Bewohnern des Becker³ also mehr als dreimal so viel Abstellmöglichkeiten für umweltschonende Fortbewegungsmittel zur Verfügung.“Leipzig ist für AOC der wichtigste und größte Wirkungsort. Das stadtgestaltende Immobilienunternehmen ist seit 2018 mit einem eigenen Büro in Sachsens größter Stadt vertreten und hat hier aktuell rund 50.000 Quadratmeter Bürofläche – darunter die Projekte Urbanum 1, Aurum 1 und Kontor 63 – sowie weitere 600 Wohnungen in Bau und Planung.Fundamenta Group Deutschland AG («Fundamenta») ist ein unabhängiger Immobilien Asset Manager und ein Tochterunternehmen der in der Schweiz ansässigen Swiss Prime Site. Fundamenta ist auf die Konzeption, Entwicklung und das aktive Management von Immobilien-Anlageprodukten/Portfolios spezialisiert. Hierzu werden fokussierte und individuelle Lösungen für die verschiedenen Anlagebedürfnisse unserer institutionellen Investoren, Family Offices und UHNWI entwickelt. Das Ziel ist es, eine optimale Wertschöpfung für die betreuten Immobilien durch aktives Asset- und Investment Management zu gewährleisten. Derzeit belaufen sich die Assets under Management (AuM) auf ca. 1 Milliarde Euro mit ca. 4.000 Wohneinheiten in den wichtigsten deutschen Wirtschaftszentren ( www.fundamentagroup.de ).Swiss Prime Site ist das grösste Immobilienunternehmen der Schweiz und eine der führenden Immobiliengesellschaften in Europa. Das Gesamtportfolio von rund 26 Milliarden Schweizer Franken an Vermögen umfasst sowohl Liegenschaften im Eigenbesitz als auch für Dritte verwaltete Immobilien im Geschäftsbereich Swiss Prime Site Solutions, worin Fundamenta integriert ist. Swiss Prime Site wurde 1999 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Zug und ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.