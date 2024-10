Gericht gibt grünes Licht für die Sanierung in Eigenverwaltung

Der Immobilienentwickler mit Standorten in Magdeburg und Leipzig hat beim Amtsgericht Magdeburg einen Antrag auf Eröffnung eines Eigenverwaltungsverfahrens gestellt, um sich in diesem geordneten, gerichtlichen Verfahren zu restrukturieren.



Das Amtsgericht Magdeburg hat am 1. Oktober 2024 antragsgemäß das Eigenverwaltungsverfahren angeordnet und Herrn Rechtsanwalt Dirk Becker, tätig in der deutschlandweit tätigen Kanzlei Flöther & Wissing Insolvenzverwaltung, als vorläufigen Sachwalter bestellt. AOC wird von dem Sanierungsexperten Herrn Rechtsanwalt Patrick Klawa LL.M. oec., Partner der Aderhold Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, insolvenzrechtlich beraten und unterstützt.



Der operative Betrieb läuft an beiden Standorten in Magdeburg und Leipzig vollumfänglich weiter. Die Eigenverwaltung bietet die Chance für eine erfolgreiche Sanierung. Das portfolio von AOC umfasst zahlreiche Projektentwicklungen in den mitteldeutschen Top-Lagen, so etwa in Leipzig, Dresden, Magdeburg und Halle. Der vom Gericht bestellte vorläufige Sachwalter Dirk Becker vertritt die Gläubigerinteressen in dem Eigenverwaltungsverfahren und ist dabei, sich im Unternehmen einen Überblick zu verschaffen. Mit der Eigenverwaltung nutzt die AOC die seit 2012 geltenden Möglichkeiten einer Sanierung unter dem Schutz des Gesetzgebers.



Das Amtsgericht Magdeburg wird jetzt den Antrag der AOC I Die Stadtentwickler GmbH prüfen und über den weiteren Fortgang kurzfristig entscheiden.



Über Aderhold Rechtsanwaltsgesellschaft mbH



Aderhold ist eine in allen wesentlichen Bereichen des Wirtschaftsrechts spezialisierte Kanzlei mit langjähriger Erfahrung in der anwaltlichen Beratung und Vertretung. Insbesondere von den Standorten Düsseldorf, Leipzig und Köln aus beraten die Rechtsanwälte, darunter der Leipziger Partner Patrick Klawa, in Sanierungs- und Restrukturierungsverfahren. Dabei werden die Schuldner, bei Bedarf auch gemeinsam mit der Aderhold Unternehmensberatung GmbH, bei außergerichtlichen Sanierungen und bei Eigenverwaltungen unterstützt.



Über Flöther & Wissing



Flöther & Wissing gehört zu den führenden deutschen Kanzleien auf allen Gebieten des Restrukturierungs- und Insolvenzrechts. Seit über 20 Jahren bietet die Kanzlei an mittlerweile zehn Standorten branchenunabhängige und übergreifende Insolvenzverwaltung, Sachwaltung, Eigenverwaltung und Sanierungsberatung. Laut aktueller Insolvenzkanzlei-Rankings führender Fachmagazine, wie Wirtschaftswoche, FOCUS oder JUVE gehört Flöther & Wissing zu den Top-Kanzleien in Deutschland.

