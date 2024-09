AOC I Die Stadtentwickler GmbH leitet Restrukturierung ein

Der Projektentwickler AOC I Die Stadtentwickler GmbH hat am 25.09.2024 beim Amtsgericht Magdeburg einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt. Das Insolvenzverfahren soll in Form der Eigenverwaltung geführt werden. Der Geschäftsbetrieb bleibt aufrechterhalten. Aus rechtlichen Gründen wurden auch Insolvenzanträge für die aocplan gmbh sowie die AOC Weyhausen An der Klanze GmbH gestellt. Die weiteren Projektgesellschaften sind von dem Insolvenzantrag zunächst nicht betroffen.



Durch den drastischen Zinsanstieg und den damit verbundenen nahezu vollständigen Einbruch des Immobilienmarktes, insbesondere des institutionellen Kapitalanlagegeschäfts, sowie die Zurückhaltung auf dem Finanzierungsmarkt ist die Projektentwicklerbranche und so auch die AOC I Die Stadtentwickler GmbH in Schwierigkeiten geraten.



Vor diesem Hintergrund ist die Einleitung einer umfassenden Restrukturierung notwendig, um den Wert der Projekte zu erhalten und damit für die Gläubiger die bestehenden Erfolgschancen bestmöglich zu nutzen.



Das Amtsgericht Magdeburg wird jetzt den Antrag der AOC I Die Stadtentwickler GmbH prüfen und über den weiteren Fortgang kurzfristig entscheiden.

