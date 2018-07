Gründung der Wirtschaftskanzlei Eva Kilgus in Sinzheim bei Baden-Baden

Nach ihrer Tätigkeit als Referentin für Recht in der Rechtsabteilung der IHK Karlsruhe gründet Rechtsanwältin Eva Kilgus aus Sinzheim/Baden-Baden nun ihre eigene Anwaltskanzlei mit den Schwerpunkten Arbeitsrecht, Handelsrecht, Mietrecht sowie Inkasso und schaltet gleichzeitig ihre Website arbeitsrecht-wirtschaftsrecht.de live.Sie suchen eine Rechtsanwaltskanzlei für Arbeitsrecht ? Rechtsanwältin Eva Kilgus verfügt über jahrelange Erfahrung in der Beratung im Arbeitsrecht und vertrat Klienten bundesweit vor allen Arbeits- und Landesarbeitsgerichten. In ihrer neuen Anwaltskanzlei berät sie Klienten nun schwerpunktmäßig zu allen Fragen des Arbeits- und Wirtschaftsrechts.Das können zum einen Arbeitgeber und Geschäftsführer, zum anderen aber auch Arbeitnehmer und Betriebsräte sein, die zum Beispiel Fragen zur Arbeitsvertragsgestaltung, den Erfolgsaussichten bei Kündigung des Arbeitsvertrags oder zum Sozialversicherungsrecht haben. Mandanten dürfen sich dabei auf Kilgus’ jahrelange Erfahrung bei der Beurteilung komplexer arbeitsrechtlicher Fragestellungen und eine persönlich auf sie zugeschnittene Beratung in allen Phasen des Rechtsstreits verlassen.Daneben unterstützt Eva Kilgus in ihrer Kanzlei mittelständische Unternehmen bei unberechtigten Abmahnungen oder Rechnungen. In den Bereichen Handelsrecht und Handelsvertreterrecht berät die Juristin zu Themen wie Wettbewerbsverbot, Produkthaftung, Provisionsanspruch oder Ausgleichsanspruch.Auch Unternehmen, die Unterstützung im Inkassobereich benötigen, können von ihrer jahrelangen Erfahrung profitieren. Hier hilft Eva Kilgus bei der Einleitung des Mahnverfahrens oder der effektiven Durchführung der Zwangsvollstreckung und berät zu den Erfolgsaussichten einer Klage. Das professionelle Forderungsmanagement verschafft Ihnen als Unternehmer dabei die Liquidität und den Freiraum, um sich ganz auf Ihr Tagesgeschäft konzentrieren zu können. Im Bereich Gewerberaummietrecht und Pachtrecht unterstützt sie bei Fragen und Problemen zu Gewerberaum- oder Pachtverträgen (z. B. bei Unternehmenspacht, Landpacht).Unternehmen ohne eigene Rechtsabteilung können die Rechtsdienstleistungen von Eva Kilgus auch im Rahmen einer dauerhaften Zusammenarbeit zu fairen Beratungspauschalen in Anspruch nehmen. Neben Unternehmen erhalten auch Privatpersonen in der Kanzlei eine kompetente Rechtsberatung und Unterstützung – zum Beispiel bei Problemen im Wohnraummietrecht, Gewährleistungsrecht oder Baurecht.Sie haben aktuell ein dringendes Anliegen oder benötigen schnelle Hilfe? In der Wirtschaftskanzlei Kilgus erhalten Sie auch kurzfristig eine 30-minütige Beratung zum Festpreis.