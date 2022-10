Ankauf von edlem und hochwertigem Schmuck seit 3 Generationen

Barock

Besitzen Sie Antik Schmuck oder Antiquitäten und möchten Sie sich davon trennen? Es ist essenziell, dass Sie einen fairen Partner finden, dem Sie vertrauen können. Wir verfügen über mehr als 50 Jahre Erfahrung im Antiquitäten-Ankauf . Gern können Sie in unser Stammhaus nach Düsseldorf oder in eine unserer Filialen in NRW oder Berlin kommen. Sofern Ihnen das nicht möglich ist, nehmen wir nach Absprache auch Hausbesuche vor. Wir kaufen Gold, Silber oder Platin, aber auch Edelsteine, Diamanten, Brillanten, Saphire und Rubine an.Vielleicht stellen Sie sich die Frage, ob Ihr Antik Schmuck für uns von Interesse ist. Das können wir mit einem grundsätzlichen Ja beantworten, denn wir sind an Schmuck und Antiquitäten folgender Epochen interessiert:Ist Ihnen etwas unklar, können Sie sich jederzeit an uns wenden. Wir beantworten gern Ihre Fragen zum Thema. Schmuckankauf gehört zu unserem Spezialgebiet.Viele Schmuckstücke bestehen aus Gold oder Silber. Platin gilt als besonders wertvoll. Wir analysieren vor dem Ankauf genau, wie sich der Antik Schmuck zusammensetzt und ermitteln auf dieser Basis den Ankaufspreis. Sagt er Ihnen zu, können wir den Ankauf sofort vornehmen. Das Geld zahlen wir Ihnen in bar aus oder überweisen es Ihnen auf Ihr Girokonto. Für einen Barankauf von Gold ist nicht nur die Art des Goldes, sondern auch der aktuelle Goldpreis und Goldkurs maßgebend. Gold kann grundsätzlich unterteilt werden inJe höher die Zahl, umso höher ist der Anteil des Goldes an der jeweiligen Legierung. Außerdem ist oftmals von 18 Karat oder 9 Karat Gold die Rede. 18 Karat Gold ist eine Legierung, die zu 75 Prozent aus Gold besteht, bei 9 Karat beträgt der Goldanteil 37,5 Prozent.Jedes Schmuckstück ist ein Unikat. Das gilt auch für andere Antiquitäten. Deswegen ist eine individuelle Analyse und Bewertung unabdingbar. Das gilt unabhängig davon, ob der Antik Schmuck aus dem Barock, Biedermeier, Jugendstil oder Art déco stammt oder ob es sich um 50 - 60er-Jahre Schmuck handelt. In vielen Fällen besitzt Antik Schmuck Edelsteine oder Diamanten.Brillanten, Saphire oder Rubine sind ebenfalls sehr weit verbreitet. Sollte das auch auf Ihren Antik Schmuck zutreffen, sichern wir Ihnen eine gesonderte Bewertung all seiner Bestandteile zu, addieren den Wert der Edelmetalle sowie der Edelsteine und ermitteln auf dieser Basis den Ankaufspreis.Der Ankauf von Antik Schmuck ist Vertrauenssache. Er ist sehr wertvoll und vielen Personen fällt es schwer, sich davon zu trennen. Daher nehmen wir uns viel Zeit für Sie und erläutern Ihnen alle wichtigen Punkte, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen. Kommen Sie in unseren Antiquitätenankauf nach Düsseldorf oder in eine unserer Filialen. Sollte Ihnen das aus irgendeinem Grund nicht möglich sein, ist das kein Problem. Setzen Sie sich in diesem Fall mit uns in Verbindung. Wir vereinbaren gern einen Termin mit Ihnen und besuchen Sie zu Hause, um dort den Ankauf von Ihrem Antik Schmuck vornehmen zu können.Antiquitäten Ankauf - mit Liebe zur Kunst seit der dritten Generation. www.antiquegalerie.de