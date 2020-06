Der mobile EMS-Anzug von ANTELOPE

Der mobile Elektro-Muskel-Stimulations (kurz: EMS-) Anzug von ANTELOPE vereint Technik, Design, Funktionalität & Mobilität. Zudem überzeugt der ANTELOPE Anzug durch Individualität, denn er ist in allen gängigen Sportarten einsetzbar, egal ob zu Hause, Outdoor oder im Fitnessstudio. Für uns und sportbegeisterte DAS Must-Have, welches in diesen Zeiten und auch zukünftig immer mehr an Bedeutung gewinnt.Der ANTELOPE EMS-Anzug ist eine Kombination aus SHIRT und SHORT und verfügt über insgesamt 16 in die Textilie integrierte Trockenelektroden. Davon befinden sich 10 Elektroden im Bereich des SHIRTs an Bauch, Brust, Nacken, Rücken und den Oberarmen. Beinbizeps, Quadrizeps und Gesäß können über die 6 Elektroden in den SHORTs stimuliert werden.Über den ANTELOPE.BOOSTER, die Energiequelle des Anzuges, werden alle Elektroden mit Strom versorgt. Als zentrale Steuerungseinheit dient die kostenlose ANTELOPE.APP die sowohl für iOS als auch für Android Geräte verfügbar ist. Darin findet man spezielle Trainingsprogramme für Kraft, Ausdauer und Regeneration sowie weitere wichtige Informationen. Für jede Muskelgruppe ist eine individuelle Steuerung der Stimulations- Intensität möglich. Zudem ist die ANTELOPE.APP auch als Trainer-APP verfügbar und bietet die Möglichkeit zur professionellen Anwendung im Studio, Bootcamps etc.Doch welche Vorteile und welchen Nutzen kann man nun aus einem EMS Training mit dem ANTELOPE.SUIT ziehen? Um diese Frage zu beantworten klären wir zunächst was genau beim EMS Training im Körper vorgeht. Beim EMS Training wird ein elektrischer Impuls in den Muskel gegeben, der dazu führt, dass der Muskel kontrahiert. Bei normalen körperlichen Bewegungen ist es so, dass das grundlegende Rechenmodell für die Bewegungssteuerung von dem Gehirn geleistet wird. Wir haben Bewegungserfahrungen und unser Gehirn produziert ein Bewegungsmuster und dieses Aktivierungsmuster führt dazu, dass bestimmte Muskeln “angeschaltet” werden und gewisse Muskeln “ausgeschaltet” werden. Wenn man also einen EMS-Anzug trägt kommt auf das normale Bewegungsprogramm des Gehirns, noch zusätzlich der Reiz von den Strom-Signalen, dadurch kann man wesentlich mehr Muskelgruppen ansteuern. Wenn man seinen Bizeps maximal kontrahiert, dann aktiviert man ausschließlich 30-40% der Muskelfasern. Durch die äußeren Signale (EMS) kann man hingegen bis zu 80% der Muskelfasern gemeinsam aktivieren. Das ist ein extremer Effizienz Zuwachs!Weitere Vorteile sind zum Einen die massive Zeitersparnis, die sich durch das Training mit dem ANTELOPE.SUIT ergibt, denn ein 20-minütiges EMS Training, ersetzt ein 2-stündiges herkömmliches Workout. Zum Anderen ist die durch den ANTELOPE.SUIT gewonnene Mobilität ein ganz klarer Vorteil, denn egal ob Indoor- oder Outdoor, kann der ANTELOPE.SUIT in allen gängigen Sportarten als Trainingsergänzung oder auch Intensivierung eingesetzt werden. So kann der ANTELOPE.SUIT zum Beispiel beim Laufen oder Fahrrad fahren getragen werden. Da der ANTELOPE.SUIT ein Zweiteiler ist, wird dem User ein partielles Training ermöglicht, dies bedeutet, dass er die Möglichkeit hat auch einfach mal “nur” mit dem SHIRT zu trainieren. Muskelkater ist hier definitiv vorprogrammiert!Wer und was steckt hinter der Marke ANTELOPE? Die ANTELOPE Erfolgsgeschichte begann 2014. Bis heute hat sich die Marke ANTELOPE der Beurer GmbH zu einem der Branchen Vorreiter im Segment der Fitness- und Lifestyle-Produkte entwickelt. Der Firmensitz befindet sich im Multikulti Bahnhofsviertel von Frankfurt am Main. Mit dem Ziel, bahnbrechende Innovationen im Bereich der Elektro-Muskel-Stimulation zu etablieren wurde das erste ANTELOPE Produkt 2016 während der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro gelauncht.Das ANTELOPE.TEAM hat es sich zum Ziel gesetzt, Produkte zu entwickeln, die es ermöglichen effizienter fit zu werden und fit zu bleiben. Daraus ist eine Reihe an hochwertigen und leistungssteigernden ANTELOPE Produkten, basierend auf der EMS Technology enstanden.Die ANTELOPE Produkte weisen ein zeitloses Design auf und sind von jeder Altersgruppe nutzbar.Seit 2018 vertreiben wir sehr erfolgreich unsere ANTELOPE Produkte auf dem internationalen Markt mit Schwerpunkt (DACH) Deutschland, Österreich und der Schweiz.Das hoch ambitionierte ANTELOPE.TEAM arbeitet stetig an technischen Innovationen und einem gesunden Wachstum. Welche bahnbrechende Innovation wohl als nächstes kommen wird? Es bleibt in jedem Fall spannend.Der mobile EMS-Anzug von ANTELOPE ist im ANTELOPE Online Shop erhältlich.