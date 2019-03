Anlauf für die Zukunft

19.03.19

Wenn ein theoretischer Block imabgeschlossen ist, unterziehen sich die Teilnehmer einer schriftlichen Zwischenprüfung, die 28 Seiten mit 60 Fragen zu allen behandelten Themen umfasst.„Die Zwischenprüfung, dient zur Vorbereitung auf die Abschlußprüfung zum Hufpfleger seitens der Gesellschaft der Huf & Klauenpflege e.V. (GdHK), so Annelie Michels, Inhaberin des Privatinstitutes für ganzheitliche Barhufbearbeitung (BPHC).Dass die angetretenen vier Teilnehmer bestanden haben, freut natürlich den Ausbildern.Neben der theoretischen wird die praktische Prüfung absolviert, in der es um das professionelle Beurteilen der Hufmasse und das selbständige Bearbeiten eines Kadaverhufes geht.Da auf das Thema Barhuf u.a. das Thema Hufschuh folgt, verfügt Annelie Michels über alle bisher am Markt etablierten Hufschuhmodelle, um auch die Sicht auf den Hufschutz, ob beim Reiten oder im Genesungs- und Krankenfall, vollumfänglich darstellen zu können.Eine neue Ausbildungs-Staffel zum BPHC Barhuftherapeuten startet aufgrund der Komplexität und Dauer nur zweimal im Jahr.Die zweite Staffel beginnt am 14. September 2019. Vorabinformationen und Fragen über den Kontakt auf www.bphc-ganzheitliche-barhufbearbeitung.com oder Direktanruf.