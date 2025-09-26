Was passiert, wenn mein Haustier stirbt?

Der Abschied von einem geliebten Haustier gehört zu den schwersten Momenten im Leben. Neben der emotionalen Belastung stellen sich viele praktische Fragen: Was passiert nach der Euthanasie? Wie läuft die Einäscherung ab? Und wie kann man sicherstellen, dass alles in ruhigen und würdevollen Schritten erfolgt?Das Tierkrematorium Animalium in Waltrop bietet in dieser Ausnahmesituation klare Orientierung und persönliche Begleitung. „Wir können den Schmerz nicht nehmen, aber wir können dafür sorgen, dass niemand diesen Weg allein gehen muss“, heißt es von Seiten des Teams.Rund um die Uhr erreichbarWährend der Präsenzzeiten – montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr – ist das Team von Animalium vor Ort ansprechbar. Außerhalb dieser Zeiten, also abends, am Wochenende oder an Feiertagen, ist das Krematorium telefonisch erreichbar. Bei Bedarf wird auch außerhalb der Öffnungszeiten ein persönlicher Termin organisiert.Steht ein Termin zur Euthanasie beim Tierarzt oder zu Hause an, empfiehlt sich ein vorheriger Anruf bei Animalium. Tierhalterinnen und Tierhalter können dann entscheiden, ob sie ihr Tier selbst ins Krematorium bringen oder ob Animalium die Abholung übernimmt. In beiden Fällen sorgt eine vorherige Absprache für einen reibungslosen Ablauf.In der Regel erfolgt die Kremierung innerhalb von ein bis zwei Werktagen. Wer eine Urne oder ein Erinnerungsstück bestellt hat, wird sofort informiert, sobald alles vollständig ist. Sollte es bei der Lieferung zu Verzögerungen kommen, stellt Animalium eine Übergangsurne bereit, damit Tierhalter die Asche dennoch zeitnah zurückerhalten.Das Team legt Wert darauf, jeden Schritt nachvollziehbar und transparent zu gestalten. So wissen Tierhalter stets, was geschieht und wann sie mit der Rückgabe der Asche rechnen können. „Gerade in einer so emotionalen Situation ist Klarheit ein wichtiger Teil der Begleitung“, betonen die Mitarbeiter.Ob selbst gebracht oder abgeholt: Ziel ist es, den Abschied so zu gestalten, dass Raum für Trauer bleibt und der Prozess geordnet abläuft. So können Tierhalter bewusster Abschied nehmen und die Erinnerungen an ihr Tier in Würde bewahren.Mehr Informationen und eine ausführliche Darstellung des Ablaufs bietet Animalium online: