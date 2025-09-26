Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1037134

Animalium Tierkrematorium GmbH Zur Pannhütt 50 45731 Waltrop, Deutschland https://animalium.nrw/
Ansprechpartner:in Herr Dietmar Bramsel 02309561258
Logo der Firma Animalium Tierkrematorium GmbH

Was passiert, wenn mein Haustier stirbt?

Einfühlsame Begleitung im Trauerfall – Animalium steht Tierhaltern zur Seite

(lifePR) (Waltrop, )
Der Abschied von einem geliebten Haustier gehört zu den schwersten Momenten im Leben. Neben der emotionalen Belastung stellen sich viele praktische Fragen: Was passiert nach der Euthanasie? Wie läuft die Einäscherung ab? Und wie kann man sicherstellen, dass alles in ruhigen und würdevollen Schritten erfolgt?

Das Tierkrematorium Animalium in Waltrop bietet in dieser Ausnahmesituation klare Orientierung und persönliche Begleitung. „Wir können den Schmerz nicht nehmen, aber wir können dafür sorgen, dass niemand diesen Weg allein gehen muss“, heißt es von Seiten des Teams.
Rund um die Uhr erreichbar

Während der Präsenzzeiten – montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr – ist das Team von Animalium vor Ort ansprechbar. Außerhalb dieser Zeiten, also abends, am Wochenende oder an Feiertagen, ist das Krematorium telefonisch erreichbar. Bei Bedarf wird auch außerhalb der Öffnungszeiten ein persönlicher Termin organisiert.

Zwei Wege zur Begleitung
Steht ein Termin zur Euthanasie beim Tierarzt oder zu Hause an, empfiehlt sich ein vorheriger Anruf bei Animalium. Tierhalterinnen und Tierhalter können dann entscheiden, ob sie ihr Tier selbst ins Krematorium bringen oder ob Animalium die Abholung übernimmt. In beiden Fällen sorgt eine vorherige Absprache für einen reibungslosen Ablauf.

Der Ablauf nach der Übergabe
In der Regel erfolgt die Kremierung innerhalb von ein bis zwei Werktagen. Wer eine Urne oder ein Erinnerungsstück bestellt hat, wird sofort informiert, sobald alles vollständig ist. Sollte es bei der Lieferung zu Verzögerungen kommen, stellt Animalium eine Übergangsurne bereit, damit Tierhalter die Asche dennoch zeitnah zurückerhalten.

Transparenz und Sicherheit
Das Team legt Wert darauf, jeden Schritt nachvollziehbar und transparent zu gestalten. So wissen Tierhalter stets, was geschieht und wann sie mit der Rückgabe der Asche rechnen können. „Gerade in einer so emotionalen Situation ist Klarheit ein wichtiger Teil der Begleitung“, betonen die Mitarbeiter.

Abschied mit Würde
Ob selbst gebracht oder abgeholt: Ziel ist es, den Abschied so zu gestalten, dass Raum für Trauer bleibt und der Prozess geordnet abläuft. So können Tierhalter bewusster Abschied nehmen und die Erinnerungen an ihr Tier in Würde bewahren.

Mehr Informationen und eine ausführliche Darstellung des Ablaufs bietet Animalium online:
www.animalium.nrw

Animalium Tierkrematorium GmbH

Das Animalium Tierkrematorium mit Sitz in Waltrop wurde 2023 gegründet und ist das einzige Pferdekrematorium in Nordrhein-Westfalen. Das Unternehmen bietet Einäscherungen für Tiere jeder Größe – vom Kleintier bis zum Pferd – an und unterstützt Tierhalterinnen und Tierhalter mit verschiedenen Abschiedsmöglichkeiten.

Zum Leistungsangebot gehören Einzel- und Gemeinschaftskremierungen, ein Kolumbarium, ein Abschiedsraum sowie eine Streuwiese. Ziel ist es, einen transparenten und verlässlichen Rahmen für eine würdige Form des Abschieds zu schaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.animalium.nrw

Pressekontakt
Animalium Tierkrematorium GmbH
Zur Pannhütt 50
45731 Waltrop
Tel.: 02309 / 7860100
E-Mail: info@animalium.nrw
Web: www.animalium.nrw

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.