Kois sind Lebensbegleiter: Warum auch für sie ein würdevoller Abschied immer wichtiger wird

Ein neuer Umgang mit Tierbindung: Warum Kois heute selbstverständlich würdevoll verabschiedet werden.

Wenn ein Haustier stirbt, gerät der Alltag ins Wanken. Bei Hunden oder Katzen ist die gesellschaftliche Akzeptanz für Trauer selbstverständlich. Doch zunehmend betrifft dieser Abschied auch Kois. Für viele Halter sind sie längst keine dekorativen Elemente im Garten mehr, sondern über viele Jahre hinweg vertraute Begleiter.

Das Tierkrematorium Animalium in Waltrop hat auf diese Entwicklung reagiert und bietet mittlerweile auch die Kremierung von Kois an, mit denselben strukturierten Abläufen und demselben Anspruch an Würde wie bei anderen Haustieren.

Kois erreichen beachtliche Größen und Lebensspannen

Was Außenstehende oft unterschätzen: Kois können beeindruckende Dimensionen annehmen. Je nach Zucht und Haltungsbedingungen erreichen sie regelmäßig Längen von 60 bis 80 Zentimetern, einzelne Exemplare sogar über 90 Zentimeter. Auch ihr Gewicht ist nicht unerheblich. Ausgewachsene Tiere bringen häufig 8 bis 15 Kilogramm auf die Waage, in Einzelfällen noch mehr.

Hinzu kommt ihre Lebensdauer. 30 bis 40 Jahre gelten als realistisch, unter optimalen Bedingungen sind noch höhere Alter dokumentiert. Damit begleiten Kois ihre Halter oft über einen erheblichen Teil ihres Lebens. Wer ein Tier über Jahrzehnte pflegt, entwickelt eine Beziehung, die weit über ein dekoratives Element hinausgeht.

Eine stille, aber intensive Bindung

Kois werden täglich gefüttert, beobachtet und individuell wahrgenommen. Halter erkennen ihre Tiere an Zeichnung, Verhalten und Charakter. Manche Kois reagieren auf bestimmte Bewegungen oder wiederkehrende Abläufe. Die Bindung entsteht nicht durch körperliche Nähe im klassischen Sinn, sondern durch Beständigkeit, Aufmerksamkeit und Verantwortung.

Entsprechend real ist die Trauer, wenn ein solcher Lebensbegleiter stirbt, auch wenn sie im öffentlichen Diskurs nicht immer ernst genommen wird.

Schnelligkeit und Sorgfalt sind entscheidend

Bei Kois steht weniger die Größe im Vordergrund als die Notwendigkeit eines zeitnahen und fachgerechten Handelns. Nach dem Tod ist Geschwindigkeit entscheidend, um Hygiene, Qualität und einen würdevollen Ablauf zu gewährleisten.

Animalium hat dafür klare Prozesse etabliert. Das Unternehmen übernimmt Kois zeitnah und sorgt für strukturierte, transparente Abläufe. Für Halter bedeutet das vor allem eines: Sicherheit in einer emotional belastenden Situation.

Individuelle Formen der Erinnerung

Nach der Kremierung entscheiden sich viele Halter für eine individuelle Form der Erinnerung. Häufig gewünscht sind Urnen, die im Garten oder in unmittelbarer Nähe des Wassers ihren Platz finden. Speziell für den Außenbereich konzipierte Modelle sind witterungsbeständig und fügen sich in die Umgebung ein. Auch schwimmende Urnen sind möglich.

Ein veränderter Blick auf Tierhaltung

Dass Kois heute kremiert werden, spiegelt einen gesellschaftlichen Wandel wider. Tierhaltung wird individueller, Beziehungen werden bewusster gestaltet, Verantwortung endet nicht automatisch mit dem Tod des Tieres. Animalium positioniert sich in diesem sensiblen Bereich mit einem klaren Anspruch: Verlässliche Abläufe, transparente Kommunikation und die Bereitschaft, auch ungewöhnliche oder weniger sichtbare Formen von Tierbindung ernst zu nehmen.

Denn letztlich entscheidet nicht die Art des Tieres über die Bedeutung eines Abschieds, sondern die Beziehung, die über Jahre gewachsen ist.

Animalium Tierkrematorium GmbH

Das Animalium Tierkrematorium mit Sitz in Waltrop wurde 2023 gegründet. Das Unternehmen bietet Einäscherungen für Tiere jeder Größe an – vom Kleintier bis zum Pferd – und unterstützt Tierhalterinnen und Tierhalter mit verschiedenen Abschiedsmöglichkeiten.

Zum Leistungsangebot gehören Einzel- und Gemeinschaftskremierungen, ein Kolumbarium, ein Abschiedsraum sowie eine Streuwiese. Ziel ist es, einen transparenten und verlässlichen Rahmen für eine würdige Form des Abschieds zu schaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.animalium.nrw

